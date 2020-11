Oppositie boos dat De Jonge coronabeleid eerst met pers bespreekt

Gisteren vertelde minister Hugo de Jonge tegenover journalisten dat de coronamaatregelen mogelijk aangescherpt worden. Eerst was de hoop juist dat we de feestdagen in konden gaan met een versoepeling. Van de mogelijke aanscherping wist de Kamer niks en daar zijn ze totaal niet blij mee.

PVV-leider Geert Wilders hoorde De Jonge naar eigen zeggen „uitgebreid” spreken over het coronabeleid, toen hij zelf met journalisten stond te praten buiten de plenaire zaal. „Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren.”

Uiterlijk volgende week wil Wilders een coronadebat houden met De Jonge en premier Mark Rutte. „En niet pas nadat ze weer een persconferentie hebben gegeven. Anders had hij zijn mond moeten houden. Als hij met de pers praat, dan ook hier.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Minister @hugodejonge kletst wel met de pers maar niet met de Kamer over #Corona. Onacceptabel! pic.twitter.com/Ucem9savso — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2020

‘Structureel probleem’

Wilders’ idee krijgt veel steun van andere oppositiepartijen. SP’er Frank Futselaar noemt het „een structureel probleem en een oorzaak van grote ergernis” dat de pers zaken eerder hoort dan de Kamer. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen vindt dat de recente besmettingscijfers voldoende aanleiding tot een debat geven.

Maar de coalitiepartijen willen pas weer debatten na een volgende persconferentie. Daarin kondigen ze dan eerst concrete stappen aan. De eerstvolgende persconferentie is pas op 8 december. De coalitiepartijen wijzen er bovendien op dat De Jonge volgende week in de Kamer de begroting van zijn departement verdedigt.

Verwarring

Ook vanuit de horecabranche, die door gedwongen sluitingen amper omzet kan draaien, klinkt boosheid over de uitlatingen van De Jonge tegenover de pers. „Dat hij in zijn rol als minister namens het kabinet deze uitspraak doet, terwijl andere collega’s van diverse ministeries samen met brancheverenigingen kijken naar mogelijkheden voor een verantwoorde heropening, zorgt voor verwarring”, reageert Koninklijke Horeca Nederland. De belangenorganisatie wil vooral rust en duidelijkheid van het kabinet.

