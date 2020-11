Verpleegster Kathryn deelt een foto van acht maanden geleden en nu: ‘Dit is nu de realiteit’

De Amerikaanse verpleegster Kathryn (27) heeft op Twitter twee foto’s gedeeld. Op de ene foto is zij aan het begin van de coronacrisis te zien en de andere toont haar huidige status nadat zij maandenlang coronapatiënten heeft behandeld.

Met de foto’s – waar acht maanden tussen zit – wil zij laten zien dat de coronacrisis een enorm effect heeft op het zorgpersoneel. „De littekens en rode plekken verdwijnen net op tijd voordat mijn volgende dienst begint”, vertelt Kathryn aan Metro UK.

Begin van de crisis

De eerste foto is gemaakt in april, toen zij afstudeerde als verpleegster. Kathryn kreeg het niet makkelijk want door de opkomst van het virus werd ze meteen voor de leeuwen gegooid. Het gevolg is ook terug te zien op de na-foto. „Afgelopen weekend moest ik aan mijn afstudeerfoto denken. Ik wilde laten zien wat voor verschil een paar maanden kunnen maken. Dit is nu de realiteit van het zorgpersoneel”, vertelt Kathryn.

De verpleegster uit de Amerikaanse staat Tennessee, werkt drie dagen achter elkaar nachtdiensten van 12,5 uur. Zij vertelt dat in juli de ziekenhuisbezetting amper te overzien was. Vanwege kerst en Thanksgiving vreest zijn opnieuw voor het ergste. „Ik heb me erbij neergelegd dat het binnen een paar weken allemaal nog erger zal worden. Ik zou liever willen dat het nu al gebeurt zodat het achter de rug is.”



How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

Machteloos toekijken

Door de komst van het virus, heeft de verpleegster vreselijke dingen meegemaakt in het ziekenhuis. Zo ziet Kathryn voortdurend mensen sterven terwijl ze er machteloos bij staat. „We zien hoe patiënten hun zuurstofniveau afneemt, terwijl wij niks meer voor hen kunnen doen. Het is enorm moeilijk om te beseffen dat die mensen kerngezond waren voor het virus. We hebben zelfs familieleden enkele weken na elkaar zien sterven”, legt ze uit. Het ziekenhuis waar Kathryn werkt zit momenteel vol met coronapatiënten en heeft kantoorpanden moeten omtoveren tot extra ruimte voor meer ziekenhuisbedden.

Kop op

Verder vertelt zij dat het haar „woedend” maakt dat mensen corona nog steeds als een „lachertje” zien. Kathryn geniet van haar carrière als verpleegster en blijft ondanks de impact op haar lichaam toch gemotiveerd. „Ik denk dat ik mentaal in een betere toestand verkeer dan voorheen, omdat ik het gevoel heb dat ik iets doe. Als ik op het werk ben kan ik helpen.”

