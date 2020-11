Als het doorgaat… dan is Koningsdag 2021 in Eindhoven

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters reizen op Koningsdag 2021 af naar Eindhoven. De gemeente weet nu al: „Het wordt een andere Koningsdag dan andere.”

De komst van de koninklijke familie is vandaag gemeld door de Rijksvoorlichtingsdienst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#koningsdag 2021 in Eindhoven. Kunnen de mensen alvast uitkijken aar iets dat afgelast wordt. 😂 — Rob Beekmans (@robbeekmans) November 26, 2020

Eindhoven de gekste! Maar dan wel op een gepaste manier volgens de coronamaatregelen die op 27 april zullen gelden. Dat die er dan nog zijn, staat voor de gemeente Eindhoven wel vast. Dit jaar zou Koningsdag door de koning en zijn gezin in Maastricht worden gevierd, maar door het coronavirus werd deze feestelijke dag al snel afgelast.

Maastricht wilde zelf geen Koningsdag

Maastricht is niet verrast dat de koning Koningsdag in Eindhoven viert volgend jaar. Sterker: de stad zag van feest af. Eigenlijk zou de koning wel weer naar Maastricht komen, maar in goed overleg met de dienst Koninklijk Huis en de provincie Limburg heeft Maastricht besloten daarvan af te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Koningsdag 2021? Eindhoven? Dan is Corona niet weg hoor. Ik pleit voor Groningen of weigering door het KH. Bovendien, Eindhoven…………..? — Zorg_Impact (@Zorg_Impact) November 26, 2020

Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht kan Koningsdag 2021 in verband met corona geen normale feestdag rond het koningshuis zijn. „Het programma dat wij hadden uitgedokterd, past niet in de beperkingen die corona ons oplegt”, zei hij. „We blijven uitkijken naar de komst van de koning tijdens Koningsdag, zodra die regulier en zonder beperkingen gevierd kan worden. In zijn boodschap op Koningsdag vanuit Paleis Huis ten Bosch sprak de Koning al de woorden: wat in het vat zit, verzuurt niet.”

Speciaal programma in Eindhoven

De coronapandemie vraagt volgend jaar om een andere benadering van de viering van Koningsdag die we kennen. Met design en technologie ontwikkelt Brainport Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Dat laatste is volgens de gemeente de reden dat het koninklijk paar de Brabantste stad als bezoeklocatie heeft uitgekozen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Koning Willem-Alexander is op 27 april 2021 met zijn gezin en leden van de Koninklijke Familie bij de viering van #Koningsdag in Eindhoven. Zie voor meer informatie: https://t.co/GAlXlGpZ2w — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) November 26, 2020

„Koningsdag 2021 zal op de toekomst gericht zijn”, valt te lezen op de website van Eindhoven. „Het programma werpt een inspirerende blik op een hoopvolle, mooie en ook menselijke toekomst.” Inwoners van Eindhoven worden bij het programma betrokken. „Jong en oud en niet alleen degenen die digitaal vaardig zijn, maar juist ook hen met een wat grotere afstand tot technologie. Deze Koningsdag moet voor alle Eindhovenaren zijn en zorgen voor een gevoel van verbinding en trots. Een lichtpunt in deze zware coronatijd. Een feest dat wél gevierd kan worden en waarbij Eindhoven laat zien hóe dat kan”, is het trotse bericht van de gemeente.

