Noodbevel Groningen na vechtpartij voetbalsupporters

In de binnenstad van Groningen zijn zaterdag Groningse en Duitse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt berichtgeving hierover door RTV Noord.

Op beelden die de omroep toont, is te zien hoe de supporters elkaar in de haren vliegen. Zij gooien daarbij ook terrasstoelen en -tafels naar elkaar. De clash gebeurde volgens RTV Noord in de Grote Kromme Elleboog. „Dit gaat alle perken te buiten”, aldus de gemeentewoordvoerder over het geweld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat bezielt je als je je zo gedraagt? Verschrikkelijke beelden uit de binnenstad van Groningen… Kreeg dit net doorgestuurd op whatsapp… @polgroningen wat was hier aan de hand?… #Groningen pic.twitter.com/zedv5NeIzL — ☆ ⓢⓐⓝⓓⓔⓡ ☆ (@sandervh1998) September 5, 2020

Volgens Dagblad van het Noorden ging een groep van zo’n 40 man met elkaar op de vuist. De kastelein van Café Mulder stelde „dat het wel een oorlogsgebied leek”. Hoe de situatie precies uit de hand is gelopen, weet de kastelein niet. Binnen in het café zaten veel Duitsers gemoedelijk wat te drinken. Buiten was de sfeer echter een stuk grimmiger.

Afgesproken werk

De kastelein vroeg de Duitsers die op het terras stonden om weg te gaan, omdat ze de coronaregels niet naleefden. Vlak daarna liep de situatie volledig uit de hand. „Het ging zo snel. In 15 tot 20 seconden veranderde de straat in een oorlogsgebied.” De medewerker vermoedt dat het afgesproken werk is. „Ze waren de hele tijd druk in de weer met hun telefoons en op een afstandje stonden een paar op de uitkijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voetbal hooligans in hartje Groningen pic.twitter.com/GLsliKlFpM — jeanette weggemans (@jeanetteweggem1) September 5, 2020

Lokale media melden dat er ook nog laat op zaterdagavond her en der rellende groepen zijn. De politie laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Groningen vreesde al voor rellen. Zondag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Er is in de stad een noodbevel uitgevaardigd wegens angst voor ongeregeldheden.

Risicosupporters

Vanwege coronamaatregelen was al bekend dat de Duitse voetbalfans niet het stadion in mogen. Maar er waren al aanwijzingen dat Duitse risicosupporters toch naar Groningen zouden komen. Het noodbevel maakt het de gemeente mogelijk om mensen naar buiten de gemeentegrens te brengen.

Lees ook: Duizend campinggasten zitten in de val door bosbrand in VS