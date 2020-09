‘Groot incident’ in Birmingham: meerdere mensen neergestoken

In de Britse stad Birmingham zijn meerdere mensen neergestoken. De politie spreekt volgens Britse media over een „groot incident” in het uitgaanscentrum.

De politie van Birmingham meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag vier steekpartijen hebben plaatsgevonden. Daarbij zou één iemand om het leven zijn gekomen. Daarnaast zijn er zeven gewonden gevallen, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog steeds met man en macht op zoek naar de dader, maar wil verder niks over zijn identiteit zeggen.

Er is volgens de politie geen reden om te denken dat het om een terreurdaad gaat. Alle steekpartijen hadden waarschijnlijk wel met elkaar te maken.

Uitgaansgebied

De politie zegt verder dat vanwege de inzet van de hulpdiensten ook wegen zijn afgesloten. Mensen krijgen het verzoek voorlopig niet naar het gebied te komen.

Een getuige zegt tegen de BBC dat ze ’s nachts iets dronk met collega’s en toen een „harde knal en nogal wat commotie” hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist waren gegaan. „Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.”

Lokale ziekenhuizen

De gewonden worden volgens Sky News behandeld in lokale ziekenhuizen. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is in het gebied.

