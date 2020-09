Duizend campinggasten zitten in de val door bosbrand in VS

Zo’n duizend Amerikanen zitten min of meer opgesloten op een camping in het nationaal park in de Sierra Nevada. De enige toegangsweg naar de camping is door brand onbegaanbaar. In het nationaal park woeden op dit moment hardnekkige bosbranden.

Brandweerlieden en reddingsvliegtuigen probeerden toegang te krijgen tot het gebied. De kampeerders die door de vlammen worden bedreigd, krijgen de opdracht zichzelf in geval van nood te redden in het water van het Mammoth Pool Reservoir, meldde The Fresno Bee, daarbij verwijzend naar een woordvoerder van het nationale park.



A fast-spreading wildfire burning in the Sierra Nevada north of Fresno blew up Saturday afternoon sending a giant plume of smoke into the Lake Tahoe basin and west into the Central Valley. https://t.co/VhvRSa6C78 — KPIX 5 (@KPIXtv) September 6, 2020

In de Amerikaanse staat Californië woeden al drie weken talrijke bosbranden. Volgens de brandweer waren er zaterdag bijna 12.500 hulpdiensten bezig met het bestrijden van meer dan twintig branden in de staat.

Blikseminslagen

Sinds blikseminslagen half augustus de eerste branden veroorzaakten, zijn meer dan 900 branden uitgebroken. Ruim 6000 vierkante kilometer land is verloren gegaan. Tot dusver zijn minstens acht mensen omgekomen. Bijna 3300 gebouwen werden naar verluidt verwoest. Meer dan 10.500 mensen kunnen nog steeds niet terugkeren naar hun huizen en appartementen.



De twee grootste branden woedden onlangs nabij de metropool San Francisco. De brandweer riep inwoners van de getroffen regio’s in de staat op om vanwege de stijgende temperaturen tijdens dit lange vakantieweekend zo min mogelijk tijd buiten door te brengen. Onder de huidige weersomstandigheden kunnen gemakkelijk nieuwe branden ontstaan. Maandag wordt in de Verenigde Staten Labor Day gevierd.

Extreme hitte

Naast de blikseminslagen, die al eerder branden veroorzaakten, speelt de hitte ook een grote rol in het probleem. De temperatuur in Californië zal de komende dagen op kunnen lopen tot wel 50 graden. De gouverneur van Californië heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.

