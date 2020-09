‘Indian Summer’ op komst met temperaturen tot 27 graden

Liefhebbers van een Indian Summer opgelet: na het weekend neemt de kans op warm nazomerweer toe. Dinsdag is de kans groot dat het in het zuiden 25 graden of warmer wordt. De komende dagen is het ‘rustig’ weer met over het algemeen vrij veel bewolking.

Er lijkt een periode met nazomerweer aan te komen, meldt Weeronline. Vanaf zondag wordt met een zuidelijke wind warme lucht naar onze streken gevoerd. De temperatuur zit in de lift en stijgt naar temperaturen boven de norm (19-21 graden) die geldt voor de tijd van het jaar.

Vooral dinsdag zomers warm

Vooral na het weekend wordt het warmer en dinsdag, op Prinsjesdag, kan het in het zuiden en deels ook midden van het land zomers warm worden met temperaturen van zo’n 25-27 graden. De kans daarop is momenteel 70 procent. Er is zelfs kans dat het in het zuiden tropisch warm wordt met maxima van 30 graden en meer.

Deze week is het rustig weer met vrij aangename en voor de tijd van het jaar hele normale temperaturen. Het kwik stijgt vandaag naar 20-22 graden. Daarbij overheerst de bewolking en vooral in het noorden en midden valt wat lichte (mot)regen. Woensdag is het ook bewolkt en is de kans op regen wat groter. Koud is het niet, met maxima van 20-23 graden.

Zonnigste jaar ooit?

En ondanks het pas september is, heeft de zon al net zoveel geschenen als normaal in een heel jaar, meldt Weeronline. Normaal schijnt de zon gemiddeld over het land in een heel jaar 1639 uur. Gisteren kwamen we boven dat aantal. Tot nu toe scheen de zon daarmee ongeveer evenveel als in recordjaar 2003, toen scheen de zon in totaal 2100 uur.

Hoewel de maanden januari en februari van dit jaar wat somberder waren dan normaal, maakten de lentemaanden dat goed. Met de op twee na zonnigste maart, de zonnigste april en de op één na zonnigste mei was de lente van 2020 recordzonnig. De zon scheen 90 uur meer dan het record in 2011.

Als de komende maanden het normale aantal zonuren halen, komen we dit jaar uit op 1975 uur zon. Dat zou goed zijn voor een top 3-notering van zonnigste jaren ooit. Om de koppositie van 2003 met in totaal bijna 2100 uur zon over te nemen moet de herfst ook zeer zonnig verlopen. De zonnigste herfst ooit vond plaats in 2018 met in totaal 464 uur zon.

