‘Herfst wordt natter dan normaal, vooral veel regen in oktober’

De afgelopen zomer en lente waren uitzonderlijk droog en warm, maar die trend zet zich in de herfst niet voor. Sterker nog, we kunnen meer nattigheid verwachten dan normaal in de herfstmaanden. Vooral in oktober gaat het flink regenen, voorspelt Weeronline.

We krijgen in Nederland in de herfst waarschijnlijk een breed scala aan weertypen te zien. De meteorologische herfst begint op 1 september, en dat wordt een relatief droge maand. Ook nazomerweer kan voorkomen: de kans daarop is volgens het weerbureau zelfs groter dan normaal. Toch blijft het niet helemaal droog. Er zullen in september ook koelere dagen met buien voorkomen.

Oktober natste maand van de herfst

Voor oktober en november voorzien de weermodellen nat en van tijd tot tijd onstuimig weer. In 2019 was oktober de natste maand van de herfst, en dat staat ons dit jaar weer te wachten. Des te dichter we bij de winter komen, in eind november en december, keert het droge weer terug. Dan neemt wel de kans op nachtvorst toe.

De weersvoorspelling voor de herfst is dit seizoen onzekerder dan normaal, benadrukt Weeronline. Er zijn ook weermodellen die uitgaan van een droge en zonnige oktober. November zou dan juist een natte maand worden. „Hoe snel de herfst losbarst na een vrij droge en warme septembermaand is dus nog even afwachten”, aldus Weeronline.

Een van de warmste augustusmaanden ooit

Door een lange hittegolf gaat de afgelopen augustus dan ook de boeken in als de een-na-warmste augustusmaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 20,4 graden, normaal ligt dat zo’n drie graden lager. Alleen in 1997 werd het warmer: 20,5 graden, meldde Weeronline.

De hittegolf aan het begin van augustus zal je zeker niet ontgaan zijn. Die leverde ons maar liefst negen tropische dagen op. Dat is vrijwel nooit eerder gebeurd. Een tropische dag is een dag met een minimumtemperatuur van 30 graden. Op zomerse dagen, die zeventien keer voorkwamen, wordt het minimaal 25 graden. Ook het aantal zomerse dagen lag hoger dan normaal.

Lees ook: Vier op tien Nederlanders: Grapperhaus niet meer geloofwaardig