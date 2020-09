Baby van 12 dagen oud doodgebeten door hond

Een baby van twaalf dagen oud is doodgebeten door een hond. Het voorval gebeurde zondagmiddag in het Engelse Doncaster. De ouders van de baby werden opgepakt op verdenking van doodslag door grove nalatigheid.

Zondagmiddag rond 15.30 uur kreeg de politie een melding. Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat het jongetje ernstige verwondingen had opgelopen. De baby is direct naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar korte tijd later aan zijn verwondingen, schrijft de Daily Mail.



Hond is meegenomen

Om wat voor hond het precies gaat en hoe het dier de baby kon aanvallen, is niet bekendgemaakt. Wel zei een getuige: „Ik reed voorbij terwijl de politie de hond meenam. Het was een groot donzig gouden ding. Het zag er niet uit als een gevaarlijk ras.” Maar, vervolgt ze: „Ik zag wel dat de agenten moeite hadden om het sterke dier in de politiewagen te krijgen.”

De hond, vermoedelijk een kruising, is meegenomen en elders ondergebracht.

„De vader (35) en moeder (27) zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten”, laat een woordvoerder van de politie weten. De zaak wordt verder onderzocht.



