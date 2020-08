Tiener zwemt kilometers om diesel te halen voor stilgevallen sloep

Een tiener heeft gisteravond ruim twee kilometer door het Markermeer gezwommen. Zijn sloep viel op het meer stil vanwege een brandstoftekort en de jongen besloot het water in te springen om zelf diesel te gaan halen.

„We werden rond 21.10 uur door de Kustwacht opgeroepen voor een vaartuig in problemen”, vertelt een woordvoerder van het station aan NH Nieuws. „Eenmaal ter plaatse kregen we te horen dat een opvarende was gaan zwemmen om brandstof te halen.”

Sinds de tiener al zwemmend was vertrokken, was het gaan schemeren. De andere opvarenden van de sloep maakten zich dan ook grote zorgen om hem. De Reddingsbrigade besloot dan ook om eerst de jongen te gaan zoeken. Hij werd al snel veilig en wel gevonden op de wal in Wijdenes.

Heelhuids

De stilgevallen sloep is uiteindelijk door de Reddingsbrigade naar de haven gesleept. „Dat bootje hebben we naar de haven gesleept. Het gebeurt vaker dat een vaartuig door een gebrek aan brandstof of technische problemen stilvalt, maar dat iemand dan gaan zwemmen om hulp te halen, maken we niet vaak mee. We zijn heel blij dat hij het er heelhuids vanaf heeft gebracht.”

Mochten mensen in een soortgelijke situatie belanden, raadt de Reddingsbrigade je het volgende aan: „Het beste is om bij je eigen bootje te blijven, en de Kustwacht of 112 te alarmeren.”

