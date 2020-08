Kristoff wint eerste etappe Tour de France, derde plek voor Cees Bol

Cees Bol heeft zaterdag net naast de ritwinst gegrepen in de eerste etappe van de Tour de France. De Noord-Hollander van Sunweb leidde de sprint op de Promenade des Anglais in Nice, maar zag de Noor Alexander Kristoff en de Deense wereldkampioen Mads Pedersen in de laatste meters nog passeren.

Voor Kristoff, de renner van UAE-Team Emirates, was het de vierde ritzege in de Tour in zijn loopbaan. De rit eindigde later dan gepland, omdat de renners na tal van valpartijen op gevaarlijke stukken in de heuvels boven Nice enige tijd de benen stil hielden. Eenmaal uit die streek ging het snel richting Nice met de sprintploegen voorop.

Al kort na de officiële start gingen drie renners op avontuur: de Zwitser Michael Schär en de Fransen Cyril Gautier en Fabien Grellier. Bij de eerste finishpassage in Nice had het drietal een voorsprong van 2.40 op het peloton. Sprinter Sam Bennett, een van de kanshebbers voor de ritzege, was al onderuit gegaan. Het was inmiddels gaan regenen. De Ier zat snel weer op de fiets. Pavel Sivakov had later meer moeite om na een val weer aan te sluiten, een tegenvaller voor Ineos-Grenadiers waar de Rus een belangrijke rol heeft.

Ellende

De valpartijen van Bennett en Sivakov waren een voorbode voor meer ellende. De ene na de andere renner gleed onderuit, terwijl de vluchters inmiddels waren ingerekend. Het peloton besloot het op initiatief van Jumbo-Visma-renner Tony Martin even rustig aan te doen om meer valpartijen te voorkomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It’s absolute carnage in the rain at the Tour De France. More crashes on stage one than in most years of the entire race. Crazy. #TDF2020 pic.twitter.com/lw6mGNuN3b — Simon Clancy (@SiClancy) August 29, 2020

Astana was het eerste team dat de status quo doorbrak. Vrijwel meteen vloog kopman Miguel Ángel López uit de bocht, waarna ook het Kazachse team maar weer besloot risico’s te vermijden. Het leidde tot de terugkeer van achteruit van achterblijvers als Caleb Ewan en Europees kampioen Giacomo Nizzolo. George Bennett, de Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma, ging desondanks ook nog onderuit. Ook hij kon verder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chute. #TourdeFrance bad crash outside our building on the Promenade des Anglais. Raining and very very slick surface pic.twitter.com/9tS8Y8mHJk — kathy connolly (@kathyco69954441) August 29, 2020

Massale valpartij

Ook op 3 kilometer voor de streep, net binnen de zone waar tijdverschillen niet meer tellen, was er nog een massale valpartij met onder meer de Franse Tourfavoriet Thibaut Pinot als slachtoffer. De sprinters waren al door en Bol kon net niet voor een stunt zorgen.

Bol zelf is blij met het behalen van de derde plek. „Ik ben blij met deze derde plek en met het gevoel. Dit geeft vertrouwen dat er meer mogelijk is”, zei de Noord-Hollander, die bij Sunweb voor deze Tour als kopman werd aangewezen.

De ploeg heeft vertrouwen in de 25-jarige renner uit Alkmaar, die vorig jaar debuteerde in de Tour. Toen was het kennismaken, nu zijn er verwachtingen. „Ik ging vroeg aan, opende de sprint eigenlijk zelf. Dat was ook het doel vooraf. We willen uitgaan van eigen kracht. Helaas begon ik net iets te vroeg stil te vallen.”

Tevreden

De Noor Alexander Kristoff profiteerde het meest en won de rit, voor de Deen Mads Pedsersen, de wereldkampioen. Bol: „Ik was er dichtbij. Ik ben tevreden. Natuurlijk zijn er dingen waar je straks van denkt: dat had ik anders kunnen doen. Maar dit is mijn eerste podiumplaats op dit niveau, in de Tour.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The fist yellow jersey of the 2020 Tour de France. #TDF2020 @Kristoff87 pic.twitter.com/mvqXYc6gqQ — DANIEL McMAHON (@cyclingreporter) August 29, 2020

Zondag kent ook de tweede etappe start en finish in Nice. Dan is het parcours een stuk zwaarder met onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie.

Lees ook: Studenten in de knel door groot tekort aan stageplekken