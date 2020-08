RIVM: ‘Geen reisadvies over steden, mijd gewoon drukke plekken’

Het RIVM benadrukt vandaag naar aanleiding van de laatste coronacijfers opnieuw dat het belangrijk is om drukke plekken te mijden.

Van een binnenlands reisadvies is echter geen sprake, verduidelijkt het instituut. Na een interview was de indruk ontstaan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) specifiek reizen naar Rotterdam afraadt, maar dat is dus niet het geval.

Reisadvies in algemene zin

Epidemioloog Susan van den Hof had op vragen van RTL Nieuws over de situatie in Rotterdam geantwoord: „Ik zou zeggen: ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is.” De tweede stad van het land telde afgelopen week de meeste besmettingen van het land. Het aantal coronabesmettingen in het hele land verdubbelde de afgelopen week.

RIVM mag niet inboeten aan betrouwbaarheid. Rectificaties als deze dragen niet bij aan dat doel. Kom gerust naar onze mooie stad, maar hou je aan de welbekende maatregelen. Hou afstand. https://t.co/K0giUBSerz — Narsingh Balwantsingh (@Nars1ngh) August 4, 2020

Van den Hof is hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM. Tegenover het ANP verduidelijkt ze dat het „in algemene zin verstandig is” drukke plaatsen te mijden. „Het maakt niet uit of dat het centrum van Amsterdam of Rotterdam is, of een dierentuin als het daar heel druk is. Het advies is: vermijd drukte. En de Kalverstraat en de Koopgoot kunnen heel druk zijn.”

Rotterdam: Het is veilig in de stad

Nadat de stad in het middelpunt van de aandacht was komen te staan, benadrukte de gemeente Rotterdam dat het veilig is in de stad. „Het bericht van het RIVM om alleen naar Rotterdam te komen als dat noodzakelijk is klopt niet. Het is veilig in Rotterdam. Het dringende advies blijft wel om je aan de coronamaatregelen te houden: vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand”, aldus de gemeente.

Ook het RIVM wil vooral de boodschap afgeven dat de bevolking zich goed aan alle maatregelen moet houden. Want zorgwekkend is de toename van het aantal gevallen wel, vindt Van den Hof. Afgelopen week werden 2588 mensen positief getest op het virus, bijna twee keer zoveel als een week eerder. Een „tweede golf” kan dit volgens de epidemioloog nog niet worden genoemd, maar volgens haar is wel duidelijk dat de voorschriften weer beter opgevolgd moeten worden.

Amsterdam nu ‘coronakoploper’

In Amsterdam lag het aantal geconstateerde gevallen volgens de laatste cijfers overigens hoger dan in Rotterdam. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn in de hoofdstad 149 mensen positief getest, versus 116 in de Maasstad.

Opmerkelijk aan de RIVM-cijfers van vandaag was dat het zogeheten reproductiegetal (R) juist iets was gedaald, van 1,4 naar 1,2. Dat is een benadering en het cijfer is vastgesteld op één specifiek moment. Van den Hof hecht meer belang aan de bandbreedte. „Die is nauwelijks veranderd. De puntschatting kan per dag variëren. Wij kijken meer naar de trend.”

Lees ook: Mondkapje verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.