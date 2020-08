Politie beëindigt feest met 300 mensen in Eindhoven, ook onrust in Tilburg

Er was sprake van onrust in zowel Eindhoven als Tilburg, afgelopen nacht. In Eindhoven maakte de politie een eind aan een feest met 300 mensen, in Tilburg werden in een café waarschuwingsschoten gelost.

Het feest in Eindhoven vond plaats in het Henri Dunantpark. Daar hadden zich zo’n 300 mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland, België en Duitsland verzameld voor een barbecuefeest, zei een woordvoerder van de politie na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad zondag.

Na meldingen over overlast van muziek nam de politie een kijkje in het park. Daarbij werd afgesproken dat het feest mocht doorgaan mits de coronaregels in acht werden genomen en de muziek zachter werd gezet.

Een controle vanuit een politiehelikopter bracht later die avond aan het licht dat de mensen zich niet hielden aan de anderhalve-meter-regel. Daarop heeft de politie samen met Stadstoezicht het feest beëindigd. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde dat „zonder morren”.

Waarschuwingsschoten in Tilburg

In Tilburg hebben agenten in de nacht van zaterdag op zondag twee waarschuwingsschoten gelost in een café aan de Koestraat in Tilburg . De agenten gingen het pand binnen omdat er volgens een melding een vuurwapen in het pand aanwezig zou zijn.

Er waren zo’n honderd mensen aanwezig bij een besloten feest. Een deel van de aanwezigen gedroeg zich recalcitrant en werkte niet mee. Ook hielden de feestgangers zich niet aan de coronavoorschriften. Daarnaast gebruikten meerdere mensen lachgas en gingen sommigen daarmee door nadat de politie aanwezig was.

Toen de aanwezigen geen gehoor gaven aan de bevelen van de agenten werd een waarschuwingsschot gelost. Toen na enkele minuten een deel van de aanwezigen zich nog steeds onwillig gedroeg vuurde een agent een tweede waarschuwingsschot af. Daarna moest iedereen het pand verlaten en werden mensen door agenten gefouilleerd.

Vermoedelijk drugs gevonden

In het pand werd geen vuurwapen gevonden. Wel zijn tientallen zakjes met daarin vermoedelijk drugs gevonden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De gemeente Tilburg is door de politie geïnformeerd omdat de feestende en dansende mensen zich niet aan de coronaregels hielden.

Lees ook: Muziek en witte rozen bij demonstratie voor doodgeschoten Bas van Wijk

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.