‘OM is in proces Marengo losgeslagen en kwaadaardigheid druipt er vanaf’

Het Marengo-proces is vandaag hervat. Het OM komt er niet goed vanaf in het betoog van een van de advocaten van de verdachten. „De kwaadaardigheid druipt er vanaf.”

#marengo Vandaag 12e pro forma zitting. Hoofdverdachte Ridouan Taghi is weer niet aanwezig. — lidwiengevers (@lidwiengevers) August 11, 2020

De officieren van justitie die zijn belast met het liquidatieonderzoek Marengo zijn „losgeslagen en slaan ongenadig om zich heen om hun eigen belangen te dienen”. De manier van opereren in Marengo vormt een „absoluut dieptepunt” en komt neer op een „beschadiging en publieke besmeuring van de verdediging.”

Ons betoog vandaag ter zitting in #26Marengo inzake het proces-verbaal over vermeende misstanden aangaande de rechtsbijstand in 26Koper. Conclusie: doelbewuste ondermijning door het OM van een eerlijk proces. Nader onderzoek over het waarom is noodzakelijk. 1/2 pic.twitter.com/5rplpNd16a — Ficq & Partners (@FicqPartners) August 11, 2020

Woorden tekort

Advocaat Christian Flokstra reageerde vandaag tijdens een inleidende zitting namens vijf verdachten in Marengo op een betoog van het Openbaar Ministerie, waarin een aantal advocaten wordt beticht van het lekken van vertrouwelijke informatie. De raadsman kwam woorden tekort om zijn diepgevoelde ongenoegen te uiten.

Hij meent dat justitie zich te buiten is gegaan aan een „doelbewuste beschadiging” van advocaten, die in hun „integriteit” zijn aangevallen. „De kwaadaardigheid druipt er vanaf”, aldus Flokstra. „Wij worden vogelvrij verklaard”, waarschuwde de raadsman, „maar de gevolgen zijn voor het OM.’ Hij riep de rechtbank op paal en perk” te stellen aan het optreden van het OM.

Flokstra: het OM zei maandenlang niets over de mobiele telefoon van de kroongetuige. Pas na het verhaal in het AD #marengo — Mick van Wely (@mickvanwely) August 11, 2020

Onmogelijk

„Het wordt ons nagenoeg onmogelijk gemaakt de verdediging te voeren”, stelde Flokstra, die erop wees dat de belangen in het proces heel groot zijn. Voor meerdere verdachten ligt, als de beschuldigingen worden bewezen, een levenslange celstraf op de loer.

Volgens Flokstra’s collega Nico Meijering heeft het OM de advocaten in Marengo „de oorlog verklaard”. Hij vindt dat de rechtbank een standpunt hierover moet innemen.

Flokstra wil zich met zijn collega-advocaten tot 27 augustus kunnen beraden op wat hen na de aanval van justitie te doen staat. Eerder op de dag probeerde advocaat Yassine Bouchikhi te voorkomen dat het OM zijn verhaal zou doen. Hij vroeg tevergeefs de rechtbank daar een stokje voor te steken.

Taghi

Vorige week produceerde het OM een proces-verbaal, waarin het lekken dan wel doorspelen van informatie is uiteengezet door advocaten aan de bende rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Dat zou blijken uit onder meer gekraakte berichten uit de beveiligde telefoons van Taghi en medeverdachten en ook uit verklaringen van kroongetuige Nabil B.

Het stuk lekte vrijwel direct uit naar diverse media, die er afgelopen weekeinde mee uitpakten.

Marengo, hoe zat het ook alweer?

Nu het toch weer eens trending is, waar staat #Marengo voor? — D (@wowanewtwit) August 11, 2020

Tik je Marengo in op Google, krijg je 'ongeveer 20.800.000' zoekresultaten. In het kort: het Marengo-proces is een strafzaak die door het OM wordt gevoerd tegen zeventien verdachten. Zij worden als vermoedelijke leden van de zogeheten mocro-maffia (criminelen met een Marokkaanse achtergrond, die verdacht worden van handel in onder andere cocaïne) verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in Nederland in de periode van 2015 tot 2017, met name in de provincie Utrecht. De term 'Marengo' is een door de computer willekeurig gekozen naam, de naam verwijst naar een textielstof Marengo, zo schrijft Wikipedia.

Lievelingspaard Napoleon

Voor de liefhebber: Marengo was ook de naam van het lievelingspaard van Napoleon. Een grijs-witte arabier die bekend stond als zeer moedig en betrouwbaar. Marengo was maar ongeveer 140 centimeter meter hoog, iets wat Napoleon, met een lichaamslengte van 1,68 meter, goed uitkwam.

