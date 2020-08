Halsema: ‘Bas van Wijk betaalde hoogste prijs voor zijn moed’

„Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.” Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in een reactie op het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk zaterdag bij een recreatieplas bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Halsema noemt het „onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden”. „Bas is zo gewelddadig uit hun midden weggerukt.” Ze stelt dat het politieonderzoek naar de dader van de schietpartij de hoogste prioriteit heeft.

Halsema staat open voor passende herdenking

Ook laat de burgemeester weten dat de gemeente Amsterdam openstaat „voor een passende herdenking voor Bas”. Halsema doelt daarmee op de mensen die hebben opgeroepen tot het houden van een stille tocht komende zondag op de Dam. Veel mensen leven mee met familie en vrienden, onder meer via #gerechtigheidvoorBas op Twitter. De gemeente bespreekt de stille tocht met de initiatiefnemers. Dat is onder meer om te bekijken op welke wijze de gemeente de initiatiefnemers van dienst kan zijn.

Rolex-horloge

Van Wijk werd zaterdag op klaarlichte dag neergeschoten. Het was op dat moment erg druk bij de Nieuwe Meer. Een van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt, is dat de schutter een poging tot diefstal deed. Onder meer De Telegraaf meldde op basis van ooggetuigen dat de schutter een Rolex-horloge wilde stelen, maar dat het slachtoffer dat probeerde te voorkomen.

De dader is nog niet opgepakt. De politie heeft al wel met meerdere getuigen gesproken. De rechercheurs zijn op zoek naar meer informatie over het motief en beeldmateriaal van het incident. Er wordt ook nadrukkelijk om selfies en ander beeldmateriaal gevraagd, omdat elk beeld waardevol kan zijn.

Ook heeft de politie een signalement van de schutter verspreid. Het gaat om een man van tussen de twintig en dertig jaar. Hij heeft een mager postuur, zwarte krullen en een sikje. De verdachte droeg een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en had een tasje om.

