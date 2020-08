Vlaams slachthuis zet 225 medewerkers in quarantaine (en blijft wel open)

Meer dan 200 personeelsleden van het slachthuis Westvlees in het Vlaamse Staden zijn in quarantaine geplaatst na verschillende coronabesmettingen.

Dat bevestigt burgemeester Francesco Vanderjeugd vandaag. Ondertussen blijkt dat van de meer dan 200 geteste personeelsleden in elk geval achttien personen positief bleken. Het bedrijf sluit voorlopig nog niet, omdat alle positief geteste personeelsleden op dezelfde afgesloten afdeling werken.

Snijafdeling

„Verschillende mensen van de snijafdeling bleken besmet met het virus. Daarom besloten we op grote schaal te gaan testen”, vertelt burgemeester Vanderjeugd.

In West-Vlaanderen waren de cijfers gedaald, tot… pic.twitter.com/SbQal4zxrG — De Patrijsvogel (@JVolby) August 5, 2020

Ondertussen zijn meer dan 200 mensen getest en in quarantaine geplaatst. Daarvan zijn al achttien positieve tests binnen, al wordt verwacht dat dat aantal nog zal stijgen. „We zullen pas alle resultaten hebben tegen donderdagmiddag. Het aantal positieve tests zal dus hoogstwaarschijnlijk nog stijgen”, zegt hij tegen De Morgen.

Volgens de burgemeester is het voorlopig niet aan de orde om het bedrijf volledig te sluiten. „De besmette mensen werken in dezelfde afdeling die afgesloten is van de rest van het bedrijf, of hebben een familiale band met personen binnen die afdeling. We volgen alles heel goed op maar sluiting is nog niet aan de orde.” De activiteiten van de snijafdeling worden momenteel overgenomen door een andere vestiging.

Uitbraak

225 werknemers bij Westvlees in quarantaine na een paar besmettingen ? Dat is er toch los over! In deze moet de arbeidsarts kunnen optreden zodat enkel bepaalde werknemers worden getest en in quarantaine geplaatst 1/2 #wiezalhetloonbetalen #Corona #westvlees — Tim De Cang (@cang_tim) August 5, 2020

Momenteel heeft het bedrijf geen weet van positieve gevallen op andere afdelingen. „Toch zullen we ook in andere afdelingen niet aarzelen om over te gaan tot een globale testing moest dit nodig blijken”, vertelt woordvoerder van Westvlees Manuel Goderis. Ook is er volgens het FAVV geen gevaar voor verspreiding van het virus via het vlees.

Het bedrijf, dat onderdeel is van de Belgian Pork Group, betreurt dat er een uitbraak is ondanks de vele maatregelen die ze hebben genomen om besmettingen te voorkomen. In totaal werken er bij Westvlees zo’n 850 medewerkers. Er wordt wekelijks ruim 2.500 ton varkensvlees verwerkt.

Slachters verder als Belgian Pork Group http://t.co/Xcce91Fi6z — Akkerbouw (@Akkerbouw_eu) April 1, 2015

Eerder bleek dat relatief veel medewerkers van slachthuizen in onder meer Nederland en Duitsland besmet zijn met het virus.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.