Huismerken supermarkt gemiddeld 45 procent goedkoper dan A-merken

Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken in onze supermarkten groeit. Was het verschil in 2014 nog 24 procent, nu zijn huismerkartikelen gemiddeld 45 procent goedkoper, met uitschieters tot bijna 80 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Onderzoekers van de bond vulden bij vijftien supermarktketens hun boodschappenmand met 125 verschillende producten van A-merken, zoals Calvé pindakaas en Ariel wasmiddel. Een andere mand werd gevuld met dezelfde soort producten van het huismerk. Gemiddeld blijkt het huismerkmandje 45 procent goedkoper. Het prijsverschil is het grootst (48 procent) bij Deen, Deka, Dirk en Vomar.

Heel soms zijn huismerken ook duurder

Uitschieters zijn er vooral bij de wasmiddelen en vaatwastabletten. Zo is waspoeder van het huismerk gemiddeld 79 procent goedkoper dan die van Ariel. Sommige producten verschillen nauwelijks van elkaar in prijs, zoals houdbare melk. Een enkele keer is het huismerk iets duurder dan het A-merk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🛒We vulden bij 15 verschillende supermarktketens een mandje met 125 verschillende A- en #huismerken. Na het afrekenen bleek het mandje met huismerken 45% voordeliger te zijn. In 2014 was dat verschil nog 24%. 🛍️Hier is het prijsverschil het grootst: https://t.co/yuldeMUdBX pic.twitter.com/yMj6tsYb8h — Consumentenbond (@Consumentenbond) August 25, 2020

Het prijsverschil tussen A-merk en huismerk groeit elk jaar met zo’n 5 procent. Zo was in 2018 het onderlinge prijsverschil nog 36 procent, in 2019 40 procent en nu is het gemiddeld 45 procent. Een verklaring daarvoor is dat bij sommige supermarkten het huismerk langzaam samensmelt met het nog goedkopere budgetmerk. Dit is vooral bij Albert Heijn en Jumbo het geval, maar andere supermarkten volgen. Ook zijn A-merken vorig jaar duurder geworden.

Aanbiedingen: 30 tot 35 procent goedkoper

Consumenten die toch graag A-merken kopen, doen er als het aan de Consumentenbond ligt goed aan om op aanbiedingen te letten. „De gemiddelde korting bij merkartikelen ligt tussen de 30 procent en 35 procent”, wordt gemeld in een bericht over het onderzoek. Aanbiedingen zijn niet meegenomen in het prijzenonderzoek. Ook keken de onderzoekers niet naar mogelijke kwaliteitsverschillen.

De supermarkten die werden bezocht zijn Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, Deka, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, Picnic, Plus, Poiesz, Spar en Vomar.

Lees ook: Supermarkten houden zich vaak niet aan de regels over barbecuevlees

Lees ook: Twentse supermarkt ondanks verbod open: ‘M’n hart klopt in m’n keel’