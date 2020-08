Onduidelijkheid over langer openblijven teststraat Schiphol, duizenden Nederlanders in Spanje

Het is nog niet duidelijk of de coronateststraat op Schiphol morgen en daarna langer openblijft, nu de overheid heeft besloten om de reisadviezen voor heel Spanje en delen van Frankrijk aan te scherpen. In Spanje verblijven op dit moment duizenden Nederlanders.

Het is nog niet in te schatten of het openhouden van de teststraat op Schiphol nodig is, want de meeste vluchten uit risicogebieden komen overdag aan. Bovendien is het nog niet duidelijk of er genoeg mankracht is om langer mensen te testen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Teststraat ’s avonds en ’s nachts gesloten

De teststraat op Schiphol gaat elke ochtend om 6.00 uur open en sluit om 18.00 uur. Momenteel arriveren dagelijks ongeveer vijfduizend mensen uit risicogebieden op Schiphol. Van hen worden ongeveer duizend getest op het coronavirus. „Nu heel Spanje oranje is geworden, zul je meer mensen in de teststraat zien. Daar moeten we op anticiperen. Misschien moeten we langer doorwerken, daar moet naar gekeken worden”, meldt een woordvoerder. Daar valt misschien morgen een besluit over.



Testers worden gezocht en opgeleid

Maar als de teststraat langer openblijft, zijn er ook meer medewerkers nodig. De regionale autoriteiten zijn druk bezig om testers te zoeken en ze op te leiden, zodat de testlocatie meer capaciteit krijgt. Op elk willekeurig moment zijn ongeveer dertig mensen actief rond de teststraat op Schiphol. Dat zijn niet alleen de testers zelf, maar ook hun assistenten die materiaal aangeven en de monsters verwerken, en mensen die aangekomen reizigers opvangen en ze de weg naar de teststraat wijzen. Die mensen moeten geregeld worden afgewisseld. „Het werk vergt precisie. Zo’n teststaaf moet diep in je neus, dat moet je secuur doen, je wilt niet dat mensen vermoeid zijn”, aldus de veiligheidsregio.

De locatie bevindt zich tussen de aankomsthallen 3 en 4. De tests zijn vrijwillig, niemand is verplicht om te worden getest. En ook daar hangt het van af of het nodig is om langer te werken. „Uiteindelijk bepaalt de reiziger of hij of zij getest wil worden”, zegt de veiligheidsregio.

Duizenden Nederlandse reizigers in Spanje

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Zij worden geïnformeerd over de wijziging van het reisadvies naar heel Spanje van geel naar oranje vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het populaire vakantieland. De aanscherping van het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt ook voor de Canarische Eilanden.



Voor TUI gaat het om bijna 4000 Nederlandse vakantiegangers en voor Corendon om bijna 1300. Reizigers die al op hun bestemming zijn, ontvangen een sms-bericht met informatie, aldus TUI. De meeste reizigers zullen op hun geplande vluchten terugkeren in de komende week. Voor mensen die later terug zouden komen, wordt apart vluchtcapaciteit ingezet, meldt de reisorganisatie.

Corendon gaat reizigers in Spanje de keuze bieden om eerder terug te keren of de vakantie af te maken en dan een reguliere retourvlucht te nemen.

