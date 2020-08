Veertig procent Nederlanders wil afvallen vanwege corona-risico’s

Veertig procent van de Nederlanders wil afvallen omdat mensen met overgewicht vaker overlijden na een coronabesmetting. Dat blijkt uit een onderzoek van Happy Weight. Meer vrouwen (44%) dan mannen (36%) willen vanwege de risico’s omtrent corona afvallen.

77 procent van de corona-patenten die op een IC zijn behandeld, had overgewicht. Mensen met overgewicht hebben ook meer kans dat ze overlijden aan corona: dat percentage ligt 44 procent hoger. Als iemand ernstige obesitas heeft, loopt dat percentage op tot wel tachtig procent.

„Dergelijke berichten zijn voor veel mensen aanleiding iets te doen aan hun gewicht”, vertelt Stan van Eck van Happy Weight. „Uit ons onderzoek blijkt dat bijna dertig procent nu bezig is om af te vallen of al afgevallen is vanwege de corona-risico’s. Ruim tien procent is vast van plan nu werk te maken van het aanpakken van hun overgewicht.”

‘Vooral veroorzaakt door tussendoortjes’

„Het is de tweede keer dat we een onderzoek hebben gedaan naar de relatie tussen corona en gewicht. In vergelijking met ons eerste onderzoek zijn veel mensen nu nog weer zwaarder geworden”, vertelt Van Eck die voor Happy Weight leefstijlprogramma’s ontwikkelt.

Een maand na de invoering van de intelligente lockdown werd het eerste onderzoek gehouden. Dat was in april. „De helft van alle Nederlanders is sinds het uitbreken van de coronacrisis aangekomen. Dat was in april zo en is nu nog steeds zo. Het aantal kilo’s per persoon is wel toegenomen. Destijds was bijvoorbeeld 3,5 procent van de mensen drie tot vijf kilo aangekomen. Ondertussen is dat percentage doorgestegen naar tien procent. En waar in april 1,2 procent meer dan vijf kilo was aangekomen, ligt dat percentage nu op vier procent.”

„De coronakilo’s worden vooral veroorzaakt door tussendoortjes”, vertelt Van Eck. „Zoete tussendoortjes als koek en snoep, maar ook hartige tussendoortjes als worst en kaas doen het extra goed in coronatijd.”

‘Gedrag veranderen is niet makkelijk’

Er is ook onderzocht wat mensen precies doen om af te vallen. Het grootste deel, zeventig procent, gaat zelf de strijd aan met de kilo’s. Dit doen ze door minder te eten en/of meer te sporten. De sportschool, een dieetboek, diëtist of een cursusprogramma worden ook veel genoemd.

„Voor een blijvend gezond gewicht is het belangrijk het gedrag te veranderen. Het is niet makkelijk om dat zelf te doen”, nuanceert Van Eck de voornemens. „Positief is in ieder geval dat de coronarisico’s voor veel mensen een wake-up call zijn om iets aan hun overgewicht te doen.”

