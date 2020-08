‘Geen reden tot paniek’, volgens coronaverpleegster Marga Bult

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste dagen steeds meer op. Gisteren waren er 431 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds begin mei. Volgens Marga Bult (64), die verpleegster was tijdens de coronacrisis, is er geen reden tot paniek.

‘Twee personen op IC, 1 overleden persoon’

Op Twitter deelt Bult haar analyse van de coronacijfers van het RIVM. „Dus tot en met 1 augustus zijn er 439 mensen ‘positief’ getest. Ziekenhuis opnames vandaag 5 personen. Op de IC 2 personen en 1 overleden persoon. Zeker geen paniekcijfers tot nu toe, ondanks diverse demonstraties, bijeenkomsten etc. Hopelijk houden we ‘t zo de komende weken”, schrijft ze.

Lieve mensen, geen paniek, brengt ons nl land niets, behalve nog meer onrust. Kijk naar dit bijgande lijstje @rivm met aantal gedane testen in de afgelopen 5 mnd! Juni/juli veeeeel meer testen gedaan, maar procentueel lagere positieve score en bijna geen ziekenhuis/ic opnames! 👇 pic.twitter.com/BQnrusL8Mb — Marga Bult zangeres-presentator-dagvoorzitter. (@margabult) August 1, 2020

De coronaverpleegster vindt dat we allemaal weer een beetje normaal met elkaar om moeten gaan. „Paniek brengt ons niets, behalve onrust.” Ook wijst Bult haar volgers erop dat er in juni en juli veel meer testen zijn gedaan, maar dat het percentage positief geteste mensen erg laag is. Er worden dus ook veel mensen negatief getest.

Tientallen tot 200 betogers tegen coronaregels

Enkele tientallen mensen hebben zich zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Ook in Groningen en Enschede kwamen betogers bijeen. In Groningen ging het om zo’n tweehonderd mensen, in Enschede volgens RTV Oost om circa veertig.

De actievoerders in Amsterdam hebben spandoeken en tekstborden bij zich met teksten als ‘Voor vrijheid, tegen spoedwet’, ‘Overheid heeft schijt aan onze vrijheid’ en ‘Nieuw normaal, never nooit niet!’. Ook worden bumperstickers uitgedeeld, met daarop ,’99,8 % overleeft Corona!!! Stop 1,5 meter; Viruswaanzin.nl’. Ook klinkt muziek en riepen de betogers ‘OpRutte’, want ze willen dat de minister-president opstapt.

‘Niet de aantallen, maar percentages’

Maaike van Stralen, Physician Assistant bij een huisartsenpost in Gouda, nam kort het woord. „We zien nauwelijks zieke mensen”, zei ze. Het aantal besmettingen loopt op, maar dat is volgens haar minimaal. „We moeten niet de aantallen noemen, maar de percentages.”

De Amsterdamse politie houdt op afstand een oogje in het zeil. De sfeer is gemoedelijk. Sommige betogers knuffelden elkaar bij het weerzien. De demonstratie in Groningen was aangemeld bij de gemeente en duurt de hele middag. Er staan volgens de organisatie verschillende sprekers op het programma, waaronder een microbioloog.

Lees ook: Mannen zwaar mishandeld nadat ze jongens vragen afval op te ruimen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.