Indiase arts verdacht van moord op vijftig taxichauffeurs

Een arts uit India wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op zeker vijftig taxichauffeurs. Hij zou de leider zijn van een bende die roofmoorden pleegde op chauffeurs, waarbij het te doen was om hun auto’s, die werden verkocht op de zwarte markt.

Al eerder opgepakt voor moord

De 62-jarige man zat al eerder in de gevangenis. Hij werd rond de millenniumwisseling opgepakt voor zes moorden op taxibestuurders én tot levenslang veroordeeld. Om onbekende redenen werd hij later vrijgelaten. Volgens de politie heeft de man zijn criminele loopbaan toen voortgezet.

Mogelijk zit zijn bende zelfs achter meer dan honderd moorden, aldus de politie in New Delhi, die zijn aanhouding zondag bekendmaakte.

Brein achter de misdrijven

De man wordt ervan verdacht dat hij het brein was achter de misdrijven. De lichamen van slachtoffers werden volgens de aanklacht in een kanaal vol krokodillen gegooid, zodat ze niet teruggevonden zouden worden.

In het verleden zat de hoofdverdachte in de zaak ook al eens vast, omdat hij als arts illegale niertransplantaties had uitgevoerd.

