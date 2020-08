Dodelijke kattenziekte in Nederland, dierenartsen waarschuwen

In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is de kattenziekte gesignaleerd. De ziekte, ook wel Panleukopenie, is een dodelijk virus. Dierenartspraktijken trekken aan de (katten)bel: laat niet-ingeënte katten vaccineren.

Onder meer dierenartspraktijk Sterkliniek Dierenartsen waarschuwt voor de kattenziekte. Het is het meest dodelijke virusziekte bij de kat en heeft een snel en veelal dodelijke afloop bij niet gevaccineerde katten, schrijft de kliniek op de website. Het virus is extreem besmettelijk en de omgeving van de kat met kattenziekte kan tot maanden nog besmettelijk blijven.

Controleer de vaccinatiestatus

De oproep aan katteneigenaren is daarom: controleer de vaccinatiestatus van uw kat in het dierenpaspoort. Dat geldt niet alleen voor buiten-, maar ook voor binnenkatten. Verspreiding van het virus gebeurt niet alleen via een besmette kat (door ontlasting). Het kan ook door besmette ruimtes, of door schoenen, kleding en handen van eigenaren of verzorgers het huis inkomen.

Symptomen kattenziekte

Hoe je kunt herkennen dat je dier het heeft? De symptomen komen heel snel op na een besmetting en zijn onder meer braken, diarree, hoge koorts en ernstige sloomheid. Behandeling komt meestal te laat, al bestaat er wel een kans op herstel wanneer de kat direct getest en behandeld wordt bij een dierenarts.

Vooral niet ingeënte dieren lopen risico. Door goed inenten komt de ziekte in Nederland bijna niet meer voor.

