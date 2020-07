Voor het eerst – door corona – minder crowdfunding opgehaald

In de eerste helft van 2020 is in Nederland 178 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is 12 procent minder dan in de eerste helft van 2019, toen 203 miljoen euro werd opgehaald.

Dat meldt CrowdfundingCijfers.nl. Gijsbert Koren van dat platform: „Door de coronacrisis is voor het eerst sinds lange tijd minder met crowdfunding opgehaald dan voorgaande perioden.”

Ook de sector crowdfunding is niet ongevoelig

Net als voor andere vormen van financiering geldt, nam ook het gebruik van crowdfunding in het tweede kwartaal van dit jaar af. Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2020 minder op met crowdfunding, creatieve en maatschappelijke projecten haalden echter juist meer op. „De crowdfundingsector is niet ongevoelig voor de impact van corona. Tegelijkertijd blijkt crowdfunding een manier om ook in lastige tijden samen goede en mooie plannen te steunen en van de grond te krijgen”, aldus Koren.

Gemiddeld bedrag 200.000 euro

Ondernemingen haalden in de eerste helft van 2020 in totaal 152,9 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 200.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 5,7 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 13.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 12,9 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 2.500 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 6,5 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 7.500 euro.

Meer dan 7.000 projecten

In de eerste helft van 2020 werden meer dan 7.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Het aantal maatschappelijke projecten groeide fors. Het aantal creatieve projecten groeide voorzichtig en het aantal ondernemingen dat succesvol gebruik maakte van crowdfunding daalde juist. 71 procent van de gefinancierde projecten waren in de eerste helft van 2020 maatschappelijke projecten.

Reacties crowdfundingplatforms

Voordekunst is een crowdfunding platform voor kunst en cultuur. In de eerste helft van 2020 was voordekunst marktleider op het gebied van creatieve projecten. Directeur Kristel Casander: „In april en mei hadden we een dip in het aantal projecten en het opgehaalde bedrag. Juni was echter onze beste maand ooit! We merken dat donateurs meer eigenaarschap nemen en zich realiseren dat als zij willen genieten van kunst en cultuur, zij dit mede mogelijk kunnen maken. Wij hopen dat deze trend zich voortzet.”

Kentaa is een crowdfunding platform voor goede doelen. In de eerste helft van 2020 was Kentaa marktleider op het gebied van crowdfunding voor maatschappelijke projecten. Marc Schoutens, directeur Kentaa: „Voor goede doelen zijn door de COVID 19-crisis de inkomsten uit straatwerving, collectes en fondsenwervende evenementen fors lager dit jaar. Daarom omarmen steeds meer goede doelen crowdfunding als nieuw instrument om fondsen te werven.”

Acties voor ouderen, zorgpersoneel en horeca

Voor je Buurt is een crowdfunding platform voor projecten in buurten en wijken. Directeur Aster van Tilburg: „In de eerste coronaweken kwamen via Voor je Buurt veel mensen in actie voor ouderen, zorgpersoneel en de horeca. Van buitenconcerten bij meer dan 100 zorglocaties tot initiatieven om met maaltijden van restaurants ook zorgpersoneel of ouderen een hart onder de riem te steken. Er is natuurlijk ook veel onzekerheid geweest bij initiatiefnemers van bijvoorbeeld buurtfestivals, voedselbossen of activiteiten in het verzorgingstehuis. En als je niet weet of en wanneer je project door kan gaan dan vraag je ook niet zo snel je buren, vrienden en familie om bij te dragen. Nu er steeds meer kan en mag verwachten we wel een inhaalslag.”

Lees ook: Geweldig! Via crowdfunding 1,9 miljoen voor zieke baby Jayme

Lees ook: Vorig jaar zeker 424 miljoen euro met crowdfunding opgehaald

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.