Tip voor het weekend / de zomer: dino’s in Utrecht neergestreken

Is je kroost fan van dino’s? Zoek je een goede tip voor dit weekend of deze zomer? De dino’s zijn vanaf morgen in Utrecht…

Van 4 juli tot en met 30 augustus is World of Dinos – de grootste educatieve dino expo van Europa – terug bij Jaarbeurs in Utrecht. ,,Door corona was lange tijd onzeker of de tentoonstelling doorgang kon vinden. Eindelijk hebben we groen licht”, zegt Mike Leegwater van Hillenaar Events. Wel zijn strenge veiligheidsmaatregelen van toepassing. ,,We houden anderhalve meter in acht.”

Uitgebreid protocol rond de dino’s

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de realisatie van het project. ,,We hebben intensief overleg gevoerd met alle betrokkenen”, zegt Leegwater. ,,Er is een uitgebreid protocol opgesteld om de tentoonstelling binnen de geldende eisen te kunnen laten plaatsvinden. Afstand houden speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld hygiënemaatregelen en aangepaste routes hebben de speciale aandacht.” Alles met veiligheid als voornaamste doel. Mensen die iets anders zoeken dan een vakantie in binnen- of buitenland, kunnen in deze coronatijd dus met een gerust hart op pad.

Honderd bezoekers tegelijk

,,We willen bezoekers een optimale beleving bieden maar tegelijkertijd de risico’s rond corona tot een minimum beperken.” Dat is gelukt, stelt Leegwater. Conform de eisen van de overheid zouden eerst niet meer dan honderd bezoekers tegelijkertijd toegelaten worden, maar door de coronaversoepelingen is dat niet meer aan de orde. Tickets worden nog wel middels tijdsloten verkocht zodat bezoekersstromen kunnen worden gereguleerd.”

Eerdere belangstelling overweldigend

World of Dinos is een Nederlandse productie die in eigen beheer door Hillenaar Events gecreëerd is. ,,In 2018 was de educatieve expo voor de eerste keer in Jaarbeurs te zien”, vertelt Leegwater. ,,De belangstelling was overweldigend. We hebben voortdurend geïnvesteerd in de tentoonstelling die inmiddels uit meer dan tachtig modellen bestaat. De dino’s bewegen, maken geluid en zijn geplaatst in decors die recht doen aan hun natuurlijke leefomgeving.”

Educatie en plezier gaan hand in hand. ,,Bezoekers leren spelenderwijs alles over de giganten uit lang vervlogen tijden. Voor kinderen is er een speurtocht en een speciale kidszone. Tevens richten we een dinoscoop in waar leerzame films worden getoond. Bij alle dino’s staan borden – net als in de dierentuin – waarop informatie wordt gepresenteerd – op een laagdrempelige manier – over de desbetreffende soort.”

Geen tickets aan de kassa

World of Dinos gaat morgen van start en blijft de hele zomervakantie in Jaarbeurs. Leegwater: ,,Reserveren is verplicht. Aan de kassa worden geen tickets verkocht.”

World of Dinos is uit een intensieve samenwerking tussen Hillenaar en Jaarbeurs ontstaan. Peter van der Veer (CCO van Jaarbeurs) over de afgelopen maanden: ,,Van honderden bijeenkomsten gingen we naar nul. In één keer. Dan word je gedwongen om in een stand te komen waarin we samen bekijken wat we nog wel kunnen doen. Dit vraagt om creativiteit en biedt nieuwe mogelijkheden. We hebben samen met Hillenaar Events uitgebreid bekeken hoe we World of Dinos, op een veilige manier, door kunnen laten gaan. We zijn trots op deze samenwerking en verwelkomen graag weer bezoekers bij Jaarbeurs.”

