Utrecht krijgt slavernijmonument in 2023: ‘Zichtbare erkenning’

Utrecht krijgt een monument voor het slavernijverleden. Het monument moet tijdens de viering van Keti Koti op 1 juli 2023 worden onthuld. In dat jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Slavernij werd namelijk in 1863 officieel afgeschaft, maar vrijgemaakte slaven moesten nog tien jaar blijven werken op de plantages.

De gemeenteraad nam in de nacht van donderdag op vrijdag een motie voor het monument aan. Zij vinden bijna unaniem dat „ook in Utrecht mensen wonen wiens voorouders slachtoffer waren van slavernij en dit een pijnlijk historisch onderwerp is die alle Utrechters aangaat”.

‘Zichtbare erkenning voor leed’

„Het monument is een zichtbare erkenning voor het leed dat slavernij eeuwenlang heeft aangericht en tot op de dag van vandaag haar sporen nalaat bij velen”, stelt de raad.

In 2023 moet een stadsbreed herdenkingsjaar worden met onder meer tentoonstellingen, voorstellingen en debatten.

DNB stelt onderzoek in naar slavernijverleden

De Nederlandsche Bank stelt een onderzoek in naar het slavernijverleden. De handelshuizen van twee oud-presidenten van DNB waren namelijk betrokken bij de handel in slavernij. Ook waren verschillende directeuren betrokken bij de compensatieregeling van de Nederlandse overheid, tijdens de afschaffing van de slavernij in 1863.

De Nederlandse Staat betaalde destijds 200 tot 300 gulden per vrijgemaakte slaaf aan plantage-eigenaren en aandeelhouders. Dit gebeurde om het verlies van hun bezittingen te vergoeden, schrijft Vrij Nederland.

27 leden Bank of England betrokken bij slavernij

Ook bij de Bank of England waren leden betrokken bij slavernij. Daar gaat het om wel 27 mensen, namelijk elf gouverneurs en zestien directeuren. De bank kwam vorige maand dan ook met excuses. Of DNB dat ook zal doen, is nog niet bekend.

In een reactie zegt DNB: ‘We zijn ons bewust van de huidige discussie over het Nederlandse slavernijverleden en daarom is mede naar aanleiding van het onderzoek bij de Bank of England besloten tot een historisch onderzoek naar de relatie tussen DNB en slavernij. Daarbij zal worden gekeken naar de rol van DNB als instelling in de beginjaren van haar bestaan en naar toenmalige presidenten en directieleden.’

Lees ook: Lakens van Epstein-vriendin Maxwell verwijderd om zelfmoord te voorkomen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.