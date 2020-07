Racen als Verstappen op Zandvoort: ‘De kombochten zijn uniek’

De Formule 1 terug in Nederland. Het was iets waar veel raceliefhebbers ontzettend naar uitkeken, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Maar er is een goedmakertje voor de fanatieksten. Bij The Wall in Utrecht kan je de vandaag verschenen F1 2020-game spelen met daarop ook het circuit van Zandvoort.

Natuurlijk kan je dat ook thuis doen op je console, maar het verschil is dat je hier niet op een simpele controller speelt. Gelegen in een heuse racestoel met voor je neus een stuur en op je kop een dikke headset is de ervaring natuurlijk veel toffer. Daarbij race je tegen negentien anderen die – op gepaste afstand – naast je liggen in een gridopstelling. Tijd om een lekker potje te racen.

Kombochten op Zandvoort

Op Zandvoort begin je uiteraard direct met de teruglopende Tarzanbocht. Niet veel later kom je de eerste van twee kombochten tegen. De iconische schuinlopende bocht zie je eigenlijk nergens anders in de Formule 1 terug. „Je kan het niet over het circuit van Zandvoort hebben, zonder de kombochten te bespreken”, zegt Lee Mather, de F1-game director van ontwikkelaar Codemasters. „Ze zijn uniek binnen de Formule 1 en bieden bovendien een perfecte gelegenheid om een andere wagen voorbij te steken.”

Omdat het circuit van Zandvoort voor het laatst op de racekalender stond in 1985 en de F1-gamefranchise pas sinds 2009 uitkomt, moest de baan helemaal nieuw ontwikkeld worden voor het spel. „Daarvoor kregen we eerst LIDAR-data (Laser Imaging Detection And Ranging) toegestuurd. Hierdoor konden we al in een vroeg stadium beginnen met de ontwikkeling. Later hebben we ook nog een team naar Zandvoort gestuurd om extra informatie in te winnen. Normaal gesproken spenderen we veel meer tijd op het circuit, maar door de pandemie liep dat even anders. Ook hebben we daardoor niet zoveel feedback van de coureurs als anders.”

Lekker doortrappen

Ondanks die tegenvallers, lijkt er weinig mis met hoe de GP Zandvoort vertaald is naar de game. Want ook al wordt ongetekende tijdens de persrace van dinsdag aan alle kanten voorbijgereden door zijn collega’s van tal van Formule 1- en gamemedia, genieten is het wel. Vooral in de twee kombochten kan je lekker doortrappen, terwijl het zwaartepunt in het midden ligt met twee rechtse en vervolgens een linkse bocht (Marlboro, Renault en Vodafone) kort op elkaar.

Wat vooral opvalt, is dat je als beginner heel snel progressie kan boeken naarmate je gewend raakt aan de baan en dan vooral de technische gedeelten. En doordat het een spel is dat puur op tijd gaat, is je vooruitgang heel concreet zichtbaar. Het enige nadeel is dat je na een paar voor jouw doen snelle rondjes denkt de wereld aan te kunnen, waardoor je te veel risico neemt en ergens spinnend op de baan belandt. Tot zover deze totaal niet persoonlijke anekdote…

Concentratie

Toch is het volgens Mather niet gek dat het regelmatig misgaat. Het spel vergt behoorlijk wat aandacht. „Zandvoort is een heel technisch circuit met een aantal blinde punten. Daardoor moet je als speler continu geconcentreerd blijven.” Een aantal Formule 1-coureurs heeft dat onlangs ook ervaren. „Een aantal van hen heeft al meegedaan aan de virtuele grand prix op een eerste versie van het spel. De feedback was heel positief, van zowel hen als hun technische team. Het liefst hadden we natuurlijk gehad dat er op 3 mei geracet kon worden op Zandvoort. Dat was de perfecte kans geweest om nog wat laatste feedback te krijgen. De meeste coureurs zullen nu de eerste ervaring met Zandvoort hebben op dezelfde manier als jij. Via het spel.”

Ook een race op het circuit van Zandvoort – of een andere baan – houden in een simulator tegen negentien anderen? Via de site van The Wall kan je hiervoor reserveren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.