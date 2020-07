Meisje dat onder vlot terechtkwam uit coma ontwaakt

Een van de twee meisjes die zaterdag onder een vlot terecht was gekomen na een ongeluk, is inmiddels uit haar coma ontwaakt. Het andere meisje ligt nog wel in coma. Dat heeft locoburgemeester Maaike van Veningen van Almere gezegd tegen Omroep Flevoland.

Het ongeluk gebeurde toen zes meisjes op het vlot speelde in het Cascadepark in Almere. Twee van de zes meisjes raakten bekneld toen het vlot omsloeg. De twee zijn door omstanders uit het water gehaald en daarna gereanimeerd. Vervolgens zijn ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het vlot is inmiddels al uit het water gehaald. Een tweede, vergelijkbaar vlot in Almere was al buiten gebruik en blijft dat voorlopig ook. Er is nog een ander vlot, maar dat is geen eigendom van de gemeente. Daarom gaat de gemeente de eigenaar vragen naar dat vlot te kijken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.