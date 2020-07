Buurman vangt twee-jarige jongen die vijf verdiepingen naar beneden valt

Een tweejarige jongen in China heeft dankzij zijn moedige buurman een val van vijf verdiepingen overleefd. Het jongetje was uit het raam geklommen en viel daarna naar beneden. Gelukkig stond buurman Li Dehai te wachten om hem te vangen.

Het ongeluk gebeurde nadat het jochie zijn oma op de een of andere manier uit hun appartement wist te sluiten. Toen oma daarna op zoek was gegaan naar een slotenmaker, heeft het jongetje het kennelijk voor elkaar gekregen om uit het raam te klimmen.

Een aantal buren zag het jongetje en begonnen om hulp te roepen. Toen kwam ook buurman Li Dehai ter plaatse. Hij riep meteen dat het jongetje niet moest bewegen terwijl hij de politie belde, zo vertelt de man tegen het Chinese Pear.

Buurman Li zelf nuchter

Velen zullen de actie van Li als een heldendaad zien. Li zelf is er echter vrij nuchter onder. De buurman zegt dat hij vooral uit instinct handelde. „We konden niet niets doen terwijl we hem van het gebouw zagen vallen”, zo vertelt hij. „Het ging allemaal heel erg snel. Ik dacht alleen maar aan het jongetje redden.”

Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat de dreumes niets mankeert. Li zelf heeft door de vangst een lichte kneuzing in zijn arm opgelopen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.