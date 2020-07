Meer aankomende studenten kiezen voor verpleegkunde

Er is een tekort aan verpleegkundigen. Gelukkig is er aan dat front een beetje goed nieuws: komend studiejaar willen meer mensen dan afgelopen jaren verpleegkunde studeren.

De interesse in de hbo-studie verpleegkunde neemt toe. Bijna 8500 mensen hebben zich aangemeld voor zo’n opleiding, bijna 5 procent meer dan vorig jaar. Dat bevestigt de Vereniging Hogescholen na een bericht van de medische nieuwssite Skipr.

Ook in voorgaande jaren steeg het aantal vooraanmeldingen. „Het is natuurlijk heel positief dat de stijgende trend zich nu lijkt door te zetten, juist in coronatijden”, laat de voorzitter van de vereniging, Maurice Limmen, weten.

Voltijd en deeltijd verpleegkunde

De meeste mensen willen de voltijdstudie doen. Het aantal vooraanmeldingen daar steeg met ruim 5 procent naar bijna 7100. Het aantal vooraanmeldingen voor de duale opleiding, waarbij studenten de studie combineren met een betaalde baan, nam met bijna 9 procent toe.

Het is niet duidelijk in hoeverre de aandacht voor de rol van verpleegkundigen tijdens de coronacrisis heeft bijgedragen aan de toename. In meerdere landen, waaronder Nederland, applaudisseerden mensen collectief voor de medici die patiënten behandelden. „De numerus fixus voor verpleegkunde is losgelaten, dus de kans op een plek aan een opleiding is groter geworden. Als je je aanmeldt, word je sowieso toegelaten. Bovendien is de kans op een baan na je opleiding groot, dat speelt zeker mee”, zegt de Vereniging Hogescholen.

Toch een andere studie

Volgens de vereniging melden sommige studenten zich voor meerdere opleidingen aan. Het kan dus zijn dat ze uiteindelijk voor een andere studie kiezen en niet de opleiding verpleegkunde doen, „bijvoorbeeld omdat studenten zich ook hebben aangemeld voor geneeskunde”.

De overheid wil de capaciteit van ziekenhuizen uitbreiden, onder meer om voorbereid te zijn op een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor zijn duizenden extra verpleegkundigen nodig, maar er is nu al een tekort. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg rekende uit dat er elk jaar alleen al 800 tot 1000 intensivecareverpleegkundigen moeten instromen om de vertrekkende verpleegkundigen te vervangen. Dat aantal wordt niet gehaald, jaarlijks beginnen ongeveer 400 verpleegkundigen aan hun carrière.

In totaal hebben meer dan 170.000 mensen zich aangemeld om na de zomer te beginnen aan een hbo-opleiding. Dit is 3 procent meer dan vorig jaar.

