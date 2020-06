Akkoord pensioenstelsel: ‘Transparanter en persoonlijker’

Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben een definitief akkoord bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat hebben voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, FNV-voorman Han Busker en minister Wouter Koolmees bekendgemaakt na overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

De overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten. Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiële prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller weer kunnen stijgen. Het betekent ook dat er geen gebruik meer zal worden gemaakt van rekenrente en dekkingsgraden.

Niet korten

Verder hoeven zoals verwacht pensioenfondsen niet te korten op hun pensioenen. Daartoe is besloten „gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie.” Een pensioenfonds moet dan wel een dekkingsgraad van 90 procent hebben aan het eind van dit jaar.

„Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Ook kunnen zelfstandigen gemakkelijker pensioen opbouwen”, aldus een verklaring van Koolmees’ ministerie.

FNV-stemming

Het akkoord moet nog wel voorgelgd worden aan de achterbannen. Die moeten er nog wel over stemmen. FNV-voorzitter Han Busker is in ieder geval content met de deal. De doelen die in 2019 zijn afgesproken, zijn gerealiseerd, zegt hij.

