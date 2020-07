Kritiek Osterhaus op kermis Tilburg, gemeente is het niet eens

De gemeente Tilburg erkent dat het niet altijd lukt om de voorgeschreven 1,5 meter afstand tussen mensen te behouden op de kermis in de Brabantse stad, maar is in het algemeen tevreden over het verloop tot nog toe.

„De basis is op orde en alle protocollen staan als een huis”, zegt de woordvoerster van burgemeester Theo Weterings. De gemeente kan zich niet vinden in kritiek van viroloog Ab Osterhaus. Hij zei tegen Omroep Brabant dat de grootste kermis van het land in deze vorm niet door had mogen gaan.

‘Niet massaal naar kermis Tilburg’

„Als we goed ons best doen, kunnen we het virus ons land uit jagen. Dat gaat echter niet lukken wanneer we massaal bijeen gaan komen”, zei Osterhaus. De kermis was tijdens het openingsweekend drukbezocht. Lang niet alle bezoekers hielden zich aan het afstandscriterium, in elk geval op gisteravond niet.

Ik kijk verbijsterd naar de beelden van de kermis in Tilburg. Hoe dan, 1,5 mtr afstand?!! 😳😳😳 — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) July 19, 2020

Volgens de woordvoerster van de gemeente „kan het soms lastig zijn” om afstand te houden. „Je hoort mij niet zeggen dat het altijd overal lukt.” Toezichthouders en gastheren en -vrouwen spreken mensen erop aan als ze te dicht op elkaar staan en verzoeken het publiek om door te lopen, zegt de woordvoerster. Boetes zijn nog niet uitgeschreven.

De gemeente heeft uiteenlopende maatregelen genomen om te bevorderen dat mensen 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Zo staan hekken rond de pleinen waar de kermisattracties staan en worden bezoekers geteld bij de ingangen. Als het ergens te druk dreigt te worden, sluiten beveiligers de toegang af en dirigeren ze bezoekers naar rustigere delen van de kermis. Die telt dit jaar ‘slechts’ vijftig attracties, een kwart van het normale aantal. Tussen de pleinen zijn looproutes gemarkeerd, onder meer met rode lopers, maar er is geen verplichte looprichting. Bezoekers kunnen zich vrij bewegen tussen de attracties.

Afstand houden onverminderd belangrijk

Een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) benadrukt in een reactie dat „afstand houden onverminderd belangrijk is”. Een oordeel over de gang van zaken op de kermis geeft het RIVM niet. „Dat is niet onze rol, het toezicht bij evenementen is aan de veiligheidsregio’s.”

Voor altijd bevestigd: Tilburg is de zwakste schakel. Twee uitbraken veroorzaken tijdens dezelfde pandemie, je moet het maar kunnen https://t.co/elD5qTJ93d — Nigel van Schaik (@Nigel_vS) July 19, 2020

Ook viroloog Osterhaus wees tegenover Omroep Brabant op het belang van de 1,5 meter. „In Nederland zijn we met name van deze maatregel sterk afhankelijk, want mondkapjes worden hier weinig gebruikt. Wanneer besmette bezoekers naar de kermis komen, is de kans daarom zeer groot dat ze het virus zullen verspreiden”, stelt hij.

Kermisgangers tot 18 jaar hoeven overigens geen afstand van elkaar te houden. Ook mensen uit hetzelfde huishouden hoeven dat niet.

Mensen houden geen afstand… Binnenkort uitbraak van het coronavirus in #Tilburg #Kermis — Marianne (@madelief114) July 19, 2020

Metro sprak eerder met burgemeester Hans Janssen, die in zijn gemeente Oisterwijk de eerste kermis – die van Moergestel – weer liet doorgaan.

