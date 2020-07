Lief en bijzonder: laaglandgorilla geboren in Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft er een laaglandgorilla bij. De geboorte van het gorillajong, gisterochtend, is de eerste in Nederland in twaalf maanden. „Dat maakt het extra bijzonder”, aldus hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

„De geboorte van een jong van deze ernstig bedreigde diersoort betekende dat er opnieuw beschuit met muisjes geserveerd werd in ons park, na de geboortes van een rode panda en okapi Guus”, zegt Jansen.

In Safaripark Beekse Bergen is gisteren een gorilla geboren. Moeder en baby maken het goed en poseren voor het toegestroomde publiek.. pic.twitter.com/Z3a3zPvGdg — René van Hoof (@renevanhoof) July 16, 2020

Ernstig bedreigde diersoort

Het is de tweede geboorte van een gorilla in het safaripark in Hilvarenbeek. Dat werkt mee aan een fokprogramma van de westelijke laaglandgorilla. In totaal zitten er ruim 400 gorilla’s in dat programma. In dierentuinen in Nederland leven er zo’n 60.

De westelijke laaglandgorilla komt vooral voor in de tropische regenwouden in het Centraal-Afrika en is daar ernstig bedreigd door de houtkap. Daardoor verdwijnt hun natuurlijke leefomgeving en hun voedsel. De mensaap eet bijna alleen maar planten, per dag zo’n 20 tot 30 kilo, en wordt gemiddeld 40 jaar oud. Een mannetje kan ongeveer 190 kilo wegen, het vrouwtje met rond de 85 kilo nog niet de helft.

Ook zeldzame rode panda geboren

Aan het begin van de maand mocht er ook beschuit met muisjes uitgedeeld worden in de dierentuin, toen werd er namelijk een zeldzame rode panda geboren. In het wild leven er nog maar 2500 rode panda’s, meldde het dierenpark.

„De eerste periode is het jong fragiel en daarom laten we moeder Angeles, vader Turner en hun zoon of dochter volledig met rust. We storen hen zo min mogelijk, komen dus ook niet in het nest en weten daarom nog niet welk geslacht de nieuwe aanwinst heeft”, aldus Kris Jansen, hoofd dierenverzorging.

