Brandweer heeft vuur in kathedraal Nantes onder controle

In een kathedraal in de Franse stad Nantes is vanochtend een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle, meldt de Franse brandweer.

Het vuur werd vanochtend rond 07.45 uur ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het noordwesten van Frankrijk.

Zo’n honderd brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen. Zij proberen de brand zowel binnen in de kathedraal als langs de buitenzijde te bestrijden, „met als doel het gebouw te redden, maar ook de kunstschatten”. Dat vuur zou intussen „voorlopig onder controle” zijn.

❗️ Incendie en cours dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes ➡️ Un peu plus d'un an après Notre-Dame de Paris, une seconde cathédrale brûle en France. Nos pensées vont aux pompiers qui combattent l'incendie en ce moment même. #Nantes #Catholic pic.twitter.com/XrMdNEgqoS

Justitie in Nantes gaat ervan uit dat de brand is aangestoken, aangezien het vuur op drie plaatsen in de kerk is uitgebroken.

Het incident in de kathedraal in Nantes doet denken aan de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs in april vorig jaar. De brandweer stelt al wel gerust en zei dat de schade niet op vergelijkbare schaal was. „Het lijkt erop dat het orgel volledig is vernietigd”, zei een plaatselijke brandweerchef tegen het Franse BFM TV. „Het platform waarop het zich bevindt is zeer onstabiel en dreigt in te storten.”

Verdriet

Ook burgemeester Johanna Rolland is ter plaatse om de coördinatie van de bluswerken mee op te volgen. In een eerste reactie op Twitter zegt Rolland: „Het is een dag die gekenmerkt wordt door verdriet. Onze kathedraal is een plek voor alle inwoners van Nantes, het maakt deel uit van onze geschiedenis, van ons erfgoed.”

🔴▶️Ma réaction en vidéo à l’incendie en cours à la cathédrale de Nantes pic.twitter.com/UvZSZ9puSW — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) July 18, 2020

Historisch monument

De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is een officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis. Het herstel daarna duurde vervolgens ongeveer 13 jaar.