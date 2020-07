Opnames Mission: Impossible in Noorwegen geen mission impossible

Bij Oprah kan hij zijn vreugdedansje in elk geval niet meer op de bank doen, en dit is waarschijnlijk maar goed ook, maar verder zal Tom Cruise vast heel erg opgelucht adem halen. Want niets houdt zijn ‘Mission: Impossible’ meer tegen.

Stewie, imitating Tom Cruise and jumps on Oprah’s couch: “I’m in love with Katie Holmes! I’m not gay! “ pic.twitter.com/4DGgP7iIyL — Family Guy Fan (@FamilyGuyFanPg1) July 17, 2020

Ondanks de restricties rondom het coronavirus mogen de opnames van Hollywoodfilms als Mission: Impossible in Noorwegen namelijk gewoon door blijven gaan. Dat heeft de Noorse regering vandaag bekendgemaakt.

Tom Cruise and Norway’s culture minister Abid Raja are hoping to film ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ in Norway this fall. Norway was used for the backdrop of the cliff scene in ‘Mission Impossible: Fallout’ seen below. (via: Deadline) pic.twitter.com/AuDjm5q1mB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 21, 2020

Uitzondering Mission

De Noorse regering maakt een uitzondering voor buitenlandse filmproducties die in het land komen filmen. Cast- en crewleden moeten wel bij aankomst in Noorwegen en daarna iedere 48 uur getest worden en mogen niet met het ‘gewone volk’ in contact komen. „Dit is goed nieuws voor de Noorse filmindustrie die zo geen projecten misloopt”, zegt de Noorse minister van cultuur Abid Raja in een verklaring.

Het was nog niet bekend waar de opnames van de zevende Mission: Impossible-film in Noorwegen plaats zouden vinden. Gefluisterd werd dat er misschien in de westelijke provincie Møre og Romsdal gefilmd zou gaan worden. In 2017 werden er in Noorwegen ook al opnames gemaakt voor de film Mission: Impossible – Fallout.

Begin dit jaar werd er in Venetië (Italië) begonnen met de opnames voor de nieuwste film met Tom Cruise in de hoofdrol. Vanwege de coronacrisis werden deze toen stilgelegd.

Topgun

Fans moeten wel nog even wat langer wachten om Tom Cruise, die zijn dochter niet meer ziet vanwege zijn geloof, weer te zien in de rol van straaljagerpiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell. Variety meldt namelijk dat de première van de nieuwe film Top Gun: Maverick vanwege de coronacrisis wordt uitgesteld naar 2021.

Daarnaast krijgt ook de thriller A Quiet Place 2 met Emily Blunt en John Krasinski een andere releasedatum. In plaats van 6 september 2020 moet de film op 23 april 2021 in première gaan. Top Gun: Maverick had oorspronkelijk op 23 december van dit jaar moeten verschijnen, maar is pas op 2 juli 2021 te zien. Iets wat hopelijk Tom zelf al wel heeft gehoord.

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone. — Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020

