Heerlijk: tropisch weer met hoge temperaturen op komst

Eindelijk goed nieuws voor iedereen die vakantie in eigen land viert: er komt mooi warm weer aan! Vandaag en maandag is het weer nog niet geweldig met hier en daar een bui, maar de rest van de week wordt het steeds beter. Zo kan de temperatuur plaatselijk op sommige plekken oplopen tot een 30 graden.

De afgelopen nacht trokken er nog flinke regenbuien over ons land met af en toe een klap onweer. Ook vandaag zijn we nog niet helemaal van de regen af en kunnen er plaatselijk enkele buien ontstaan.

„We zijn de afgelopen dagen gewend geraakt aan typisch Hollands zomerweer. Morgen zal er plaatselijk nog lichte regen of motregen vallen”, zegt Brian Verhoeven van Buienradar tegen RTL Nieuws.

Vanaf maandag wordt het weer stukje bij beetje beter en ook de temperatuur loopt geleidelijk op. Maandag wordt het naar verwachting zo’n 22 graden in het noordoosten van het land. In het midden en het zuidoosten van het land wordt het nog een flink stuk warmer. De temperatuur kan daar oplopen tot een 29 graden.

Tropische temperaturen

Voor iedereen die komende week vakantie viert in eigen land is dit heerlijk nieuws. Haal de zonnebrand maar tevoorschijn en sla de doosjes met waterijs maar in.

En als je 29 graden al mooi vond, kun je eind deze week je geluk echt niet meer op. „Je kan het je haast niet voorstellen na de afgelopen dagen, maar er komt tropische lucht vanuit Spanje onze kant op.”

Omslaan

Volgend weekend kan de temperatuur in het zuidoosten namelijk oplopen tot boven de 30 graden. „Er wordt een hoge zonkracht verwacht. Dat betekent goed insmeren, ook in Nederland. Vakantiegangers zitten de komende dagen dus wel goed”, zegt Verhoeven.

De warmte houdt helaas niet heel lang aan. Naar verwachting zal het weer volgende week zaterdag omslaan en krijgen we vanaf volgende week zondag weer lagere temperaturen.

