Rotterdamse topsporters blijven afzien voor Olympische Spelen Tokyo

Vijftig Rotterdamse topsporters blijven zich het snot voor de ogen trainen voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo.

Vrijdag zouden de Olympische Spelen in Tokyo begonnen zijn, maar dit spectaculaire sportevenement waar iedereen in een op voorhand toch al geweldige sportzomer naar uit keek, verdween door de coronapandemie als sneeuw voor de zon en werd – voorlopig – uitgesteld tot 2021. Een scenario waar niemand rekening mee had gehouden. In Rotterdam zijn de sporters van de stad niet bij de pakken neer gaan zitten, maar volop met hun voorbereiding bezig. Al zijn die Spelen pas over een jaar.

010opwegnaartokyo

Maar dat zullen alle sporters van Nederland toch wel doen, zou je kunnen zeggen? Klopt. De ‘Rotterdammers’ hebben zich dit weekend echter middels een video verenigd in 010opwegnaartokyo. In de video speelt Marhinde Verkerk (34), judoka op wereldniveau, de hoofdrol. Zij laat zien hoe een topsporter met het scenario van het verplaatsen van de Olympische Spelen omgaat.

In de video, gemaakt door Mamascreen en Muyu Media, zie je de struggle, het doorzettingsvermogen en de kracht van één van die Rotterdamse topsporters, Verkerk dus. De weg naar Tokyo gaat namelijk niet over rozen. In amper anderhalve minuut laat de video zien hoe gedreven de voormalig Europees kampioen is om haar droom te verwezenlijken: voor de derde keer een Olympisch ticket bemachtigen (in Londen 2012 miste verloor Verkerk de strijd om het brons). Al zwoegend en zwetend zet de Rotterdamse judoka een nieuwe standaard voor doorzettingsvermogen.

Zelf zegt Verkerk over de video: „Het moest wel realistisch zijn, vond ik. Zodat je als kijker even voelt en ervaart wat afzien is en hoe de winst uit je vingers kan glippen. Het draait om altijd doorgaan, ook als je denkt dat je niet meer kunt, wanneer je denkt dat het voorbij is. Om de manier waarop en de intensiteit waarmee ik dat doe. Ook mijn ‘twee gezichten’ zijn mooi in beeld gebracht. Als sporter in strijd kijk ik heel anders uit mijn ogen dan wanneer je mij in ontspanning ziet. Hoe je dat terugziet in de video vind ik heel gaaf. Ik ben blij met het resultaat.”

Sporters worden gevolgd

Met ‘010 op weg naar Tokyo’ wil Rotterdam een ultiem topsportklimaat bieden. Met de allerbeste trainingsfaciliteiten, de indrukwekkende lijst aan topsportevenementen als podium voor de topsporter, support van de gemeente, de trotse inwoners en bedrijven die topsport een warm Rotterdams hart toedragen. Niet voor niets jagen die vijftig potentiële Rotterdamse Olympiërs hun droom na en doen er alles aan om zich klaar te stomen naar het allerhoogste niveau. Ook komend jaar steunt en volgt Rotterdam Topsport de sporters van de stad in de voorbereidingen naar die Olympische Spelen. Via de website 010opwegnaarTokyo.nl en social media met de hashtag #010naarTokyo kun je van alle vijftig topsporters op de hoogte blijven. Onder meer gaat het om wielrenster Chantal Blaak, hockeyer Jeroen Hertzberger, turner Bart Deurloo, tafeltennister Britt Eerland en atleet Liemarvin Bonevacia.

Marhinde op weg naar de Olympische Spelen

Terug naar Marhinde Verkerk. Zij is nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Met het uitstel van Tokyo en het wegvallen van de toernooien waar de kwalificatie in haar gewichtsklasse beslist zou moeten worden, is de weg ernaartoe nog onzeker. Corona verstoorde ook het trainingsprogramma.

„Het is nu zaak weer helemaal judofit te worden. Daar hebben we rustig de tijd voor. We weten nog niet zeker wanneer er weer een wedstrijd is. Nu lijkt het EK de eerste gelegenheid te worden, in november in Praag. Maar het is niet zeker of dat doorgaat. Er is geen tijdsdruk om in vorm te moeten komen, maar het is fijn en heerlijk om weer te kunnen judoën en weer voluit de krachttraining te kunnen doen. Heel lekker om weer hard aan het werk te kunnen zijn.”

