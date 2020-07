De Oranjes tijdens jaarlijkse fotosessie in matchende wit-blauwe outfits

Zie ze stralen, die koninklijke familie van ons. Koning Willem-Alexander en zijn gezin trappen traditiegetrouw de zomervakantie af met een fotosessie. Vanochtend was het weer zover: de media was welkom in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.

We kunnen er niet omheen: de outfits van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn on point. In het hemelsblauw en wit ontvangen ze vrijdagochtend de pers voor de traditionele fotosessie aan het begin van de zomervakantie. En dat zag er zo uit:

Vanwege de coronamaatregelen, zag de fotosessie er dit jaar iets anders uit. Er werden minder fotografen toegelaten dan voorgaande jaren, zodat de anderhalve meter afstand beter bewaard kan blijven.

