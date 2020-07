Kinderen gered die in problemen waren in zee bij Zandvoort

De reddingbrigade heeft bij het strand van Zandvoort drie kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen geraakt door een combinatie van sterke stroming en aflandige wind.

Dat zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland.

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt mensen die vandaag en morgen naar het strand gaan voor het gevaar van een sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

Zwem niet tegen muistroom in

In muien is de stroming sterk en deze trekt altijd richting open zee. De reddingsbrigade waarschuwt: zwem niet tegen zo’n stroming in! Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van en redt het niet. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen, zodat je op een zandbank belandt. Lukt dat niet dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en/of lifeguards te trekken. Bovenal geldt: raak niet in paniek.

„Het is vrijdagmiddag opkomend water aan de Nederlandse kust en daarom gaan we op een aantal plekken vlaggen plaatsen bij de muien, om strandgangers te wijzen op het gevaar”, aldus de woordvoerder van de reddingsbrigade.

Niet meer naar Zandvoort

Vooral halverwege de middag worden sterke muistromen in zee verwacht, waarschuwt de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio heeft begin deze middag de oproep gedaan om niet meer naar het strand te komen. Het is te druk.

Het is zeer druk in treinen en het verkeer (auto én fiets) naar stranden Zandvoort en Bloemendaal. Er zijn heel veel rustiger stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken! Voor uw gezondheid én die van anderen! #zandvoort #strand — Marianne Schuurmans (@marianneschuurm) July 31, 2020

Lees ook: Reddingsbrigade waarschuwt voor muien en stromingsgevaar

Lees ook: Neem het er van, het echte strandweer duurt maar twee dagen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.