Zo monteer je LED opbouwspots

Als je LED opbouwspots hebt gekocht dan zul je ze natuurlijk ook monteren. Eventueel kun je hiervoor een specialist inhuren, maar in principe kun je het ook zelf doen. Wat je hiervoor nodig hebt en hoe je dit doet, lees je in dit artikel.

Om de LED opbouwspots makkelijk te kunnen monteren heb je logischerwijs gereedschap nodig. Zo zul je onder meer een spanningszoeker nodig hebben, terwijl een striptang ook zeker één van de benodigdheden is voor het klaren van dit klusje. Bovendien zal een schroevendraaier en een schroefmachine naar alle waarschijnlijkheid nodig zijn. Eventueel kun je ook nog een klopboormachine gebruiken, maar dit is normaalgesproken niet noodzakelijk.

Nadat je al het nodige gereedschap en de LED opbouwspots gekocht hebt bij ledinbouwspotsleds kun je beginnen met de montage van de lampen. Eerst moet je de stroom uitschakelen. Dit moet je doen van de groep waarop je de spots gaat aansluiten. Met ene spanningszoeker kun je dan controleren of er daadwerkelijk geen stroom meer op de draden staat. Daarna moet je de bevestigingsbeugel bevestigen aan de muur met de schroefpluggen. Het zou zo kunnen zijn dat je hiervoor eerst gaten in het plafond moet boren.

Hierna ga je de elektriciteitsdraden strippen. Dit houdt in dat je het plastic om de draad weghaalt, hiervoor gebruik je de striptang. Je moet 0,5 centimeter van de zwarte en blauwe draad kaal strippen. Hierdoor zal het kroonsteentje twee of drie openingen hebben, waarvoor twee van de zwarte en blauwe draad zijn. Welke waar komt maakt niet uit. De aarddraad, wat geelgroen is, komt meestal in het midden. Schroef de draden vast met een schroevendraaier.

Vervolgens kun je het armatuur bevestigen. Dit houdt dus in principe in dat je de opbouwspot bevestigt aan de opbouwspot. Over het algemeen wordt dit gedaan door de aansluitkamp van de lamp met twee schroeven aan de zijkant vast te draaien aan de bevestigingsbeugel. Hierna ben je bij de laatste stap aanbeland, dit is het draaien van de LED lamp in de fitting. Controleer of de lamp werkt door de stroom weer aan te zetten.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.