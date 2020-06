Vrouw springt van driehoog uit raam om aan mishandeling te ontkomen

Een 22-jarige vrouw is vrijdagavond in Den Haag van driehoog uit het raam gesprongen om aan verdere mishandeling van haar vriend te ontkomen. Zij heeft hierbij diverse verwondingen opgelopen, meldt de politie zaterdag. De 26-jarige verdachte is uit de woning gevlucht.

De politie kreeg omstreeks 22.15 uur een melding van een mishandeling in een huis aan De Lannoystraat. Ter plekke zagen agenten dat een vrouw op driehoog uit het raam hing en om hulp riep.

Toen ze aanbelden deed de verdachte open. Nadat hij weigerde de politie binnen te laten, sloeg hij de deur weer dicht. De vrouw was ondertussen naar beneden gesprongen en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Arrestatieteam

Kort na middernacht slaagde een arrestatieteam erin de voordeur te forceren en de woning binnen te gaan. De verdachte had de woning al verlaten. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

