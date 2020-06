Duizenden Nederlanders kochten zelf coronatest

Het aantal positieve gevallen van het coronavirus ligt veel hoger dan de cijfers van het RIVM weergeven. Dat komt omdat veel mensen zich niet laten testen én mogelijk ook doordat duizenden Nederlanders zelf een test hebben aangeschaft.

Navraag van RTL Nieuws bij verschillende aanbieders van de test leert dat de tests ook door particulieren zijn gekocht. Het gaat hierbij niet om een zogenaamde sneltest, waarbij er naar antilichamen wordt gezocht. De afnemers moesten namelijk hun eigen bloed weer opsturen naar het laboratorium waar het werd getest op antilichamen. Dat betekent dat velen vaak bij zichzelf bloed geprikt hebben. Meestal zal dat in de vinger gebeurd zijn, waarna de druppels (tien stuk) via post werden opgestuurd.

Vervolgens was het enkele dagen wachten op de uitslag van het lab. Als er antilichamen aangetroffen worden, dan kan je er vanuitgaan dat je het coronavirus hebt gehad. De kosten van de zelftests, die door zo’n tiental bedrijven geleverd worden, lopen uiteen van 44,50 tot 70 euro.

Flinke foutmarge bij test

Het RIVM waarschuwt echter voor de foutmarge die er bij deze tests is. Volgens de instelling is er een kans van 25 procent dat wanneer je een positieve uitslag krijgt, deze ten onrechte wordt gegeven. Dit kan als gevolg hebben dat mensen ten onrechte denken dat ze het coronavirus hebben gehad en besluiten zich minder aan de maatregelen te houden.

Volgens arts-microbioloog Jean-Luc Murk, die deel uitmaakt van het Nederlandse Taskforce Serologie, is er één betrouwbare test in omloop. „Maar ik zou het mensen niet aanraden om dit soort tests zelf te gaan kopen. Want er zitten dus ook onbetrouwbare tests en labs tussen. Als consument is het heel lastig om dat onderscheid te maken. Wat heb je aan een test als je niet weet of de uitslag klopt?”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.