Terug tussen de collega’s op kantoor? Twijfel, twijfel, twijfel

Van de kantoormedewerkers begeeft 37 procent zich liever nog niet onder collega’s vanwege het coronavirus. Of anders: 63 procent wil dat wel. Hoe dan ook: er is nog twijfel.

Genoemde 37 procent van werkend Nederland stelt dat anderhalve meter afstand op de werkvloer voor hen niet haalbaar is. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR Flex, een juridische HR-kennispartner, onder meer dan duizend Nederlandse werknemers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bijna één op vier (23 procent) van de kantoormedewerkers er vanwege het coronavirus tegenop ziet om zich (weer) onder collega’s te begeven. Bijna 10 procent geeft aan dat hun werkgever geen maatregelen heeft genomen om de werkplek coronaproof te maken, terwijl dit wel nodig is.

Op kantoor beter geregeld

Zoals gezegd stelt van geheel werkend Nederland 37 procent dat anderhalve meter afstand op werk niet lukt. Echter geeft slechts 22 procent van de mensen met een kantoorbaan aan dat afstand houden onhaalbaar is, tegenover 44 procent van de Nederlanders met een baan waarvoor zij niet op kantoor zitten, zoals de horeca of de kapper.

Werkplek niet corona-proof

36 procent van de werknemers stelt dat hun werkplek, niet zijnde de thuiswerkplek, op dit moment niet coronaproof is. Hieronder wordt juiste afstand, maar ook hygiëne, markeringen en afscheidingen verstaan.

Wieneke Brandt, Product Director XpertHR: „Dat werkend Nederland moet wennen aan de anderhalve meter werkplek is evident. Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een veilige werkplek te zorgen, zowel voor het personeel in loondienst als de flexibele schil. De inrichting van deze werkplekken is maatwerk en van de ene werkgever vereist dit meer inspanning dan de andere. Een dialoog tussen werkgevers en werknemers is essentieel om er voor te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Dat geldt ook voor flexwerkers.”

Iets drukker op kantoor

Eind mei bleek dat wat meer mensen naar hun werk gingen dan de maanden daarvoor, in plaats van thuis in versleten joggingbroek aan de arbeid te gaan. Google analyseerde dat op basis van locatiegegevens van gebruikers met mobiele apparaten als smartphones.

