Olé! We mogen eerder naar Spanje toe, 10.900 Duitsers nóg eerder

Op de langste dag van het jaar zijn we weer welkom in Spanje. Behalve dan als je uit Portugal komt. Sommige Duitse vakantieneuzen hebben nog meer geluk.

Spanje vervroegt volgens Spaanse media de datum waarop de grenzen weer opengaan voor het normale verkeer uit Schengenlanden naar 21 juni.

Reisbeperking

Eerder had de regering bepaald dat de reisbeperkingen die wegens het coronavirus zijn afgekondigd op 1 juli zouden vervallen. De grens gaat nu 21 juni open voor reizigers uit de Schengenlanden, met uitzondering van Portugal. Het is niet duidelijk waarom Portugal tot 1 juli moet wachten, maar er was al wel een plechtige en feestelijke heropening van de grens gepland op die datum waar koning Felipe VI en president Marcelo Rebelo de Sousa bij zijn.

Duitse vakantiegangers

Er is ook al een aantal Duitse Glücklichen. Vanaf morgen mogen er 10.900 Duitse toeristen naar de Balearen-eilanden vliegen om op vakantie te gaan. Deze Duitse toeristen doen mee met een proefperiode om de maatregelen die men in Spanje bedacht heeft te testen.

Door een overeenkomst met de Duitse reisgroep TUI, andere touroperators en verschillende luchtvaartmaatschappijen mogen de Duitse toeristen eerder komen, kondigde president Francina Armengol dinsdag aan.

Hoeveel 10.900 ook mag lijken in het coronavirus-tijdperk, het cijfer vertegenwoordigt slechts 0,41% van de bezoekers die de mediterrane eilanden in de tweede helft van juni vorig jaar verwelkomden, zei hij ook nog.

Spain's sunny, beautiful Balearic Islands will allow up to 10,900 German tourists to fly in for a two-week trial before it officially reopens borders to international tourists.https://t.co/qQNUkzAf9q — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 10, 2020

„We zullen de eerste regio (in Spanje, red.) zijn die zich onder veilige omstandigheden openstelt voor internationaal toerisme”, vervolgde Armengol, eraan toevoegend dat Duitsland was gekozen omdat die regering de uitbraak streng heeft gecontroleerd, net zoals de Balearen hebben gedaan. Het dodental als gevolg van het coronavirus – is met 8.695 – in Duitsland ongeveer vijf keer minder dan dat van Groot-Brittannië en vier keer minder dan dat van Italië.

Maatregelen Spanje

De Duitsers zullen dus de eerste toeristen zijn die de nieuwe maatregelen aantreffen. Zo komen er op alle vliegvelden en in de havens speciale thermische camera’s te hangen waardoor het mogelijk is om groepen personen die uit het buitenland komen te scannen, in plaats van de individuele tests met thermometers waarbij dat per persoon moet gebeuren en er lange rijen kunnen ontstaan. Verder zal het voor een groot deel een mondkapjesvakantie worden, want in Spanje is het een verplicht onderdeel van het ‘nueva normalidad’ om op openbare plekken mondkapjes te dragen.

In Nederland moeten alle passagiers naar waarheid een gezondheidsverklaring invullen, maar daar komt voor Spanje ook het ‘Public health passenger locator card’ bij, dat in de vliegtuigen wordt uitgereikt aan de passagiers en waarop men in Spanje na aankomst zal controleren, schrijft Spanje Vandaag.

Al deze maatregelen gelden voor de toeristen die via vliegvelden en havens Spanje binnen komen, want over mogelijke controles bij weg- of treinvervoer dus als je met de trein, auto, motor of bus Spanje binnenkomt is nog niets bekend.

Afbouw

De regering van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez is er in binnen- en buitenland van beschuldigd de afbouw van de lockdown langzaam en rommelig uit te voeren. De toerismesector die goed is voor zeker 12 procent van het bruto binnenlands product heeft naar eigen zeggen dit seizoen al mogelijk circa 90 miljard euro verloren door de coronamaatregelen die de sector hebben platgelegd.

