Staatssecretaris Keijzer opnieuw in de race voor lijsttrekker CDA

Staatssecretaris Mona Keijzer probeert wederom de eerste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA te worden. Daarin neemt ze het op tegen minister De Jonge (Volksgezondheid).

In De Telegraaf maakt de Volendamse bewindsvrouw bekend dat ze opnieuw een poging waagt tot partijleider. Vorige week maakte haar concurrent de Jonge bekend dat ook hij graag deze functie bekleedt voor de christendemocraten.

Vrouwelijke partijleider

Keijzer is de laatste drie jaar staatssecretaris van Economische Zaken. Volgens haar moet het CDA wat te kiezen hebben en beschikt zij over genoeg ervaring als jurist, wethouder en Kamerlid. Ook benadrukt ze het belang van een vrouwelijke partijleider. „Het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA.”

Forum voor Democratie

De staatssecretaris vertelt tegen de krant dat zij een samenwerking met Forum voor Democratie niet uitsluit. „Als je het al doet, dan lever je je wel erg op een presenteerblaadje uit aan GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten óók nog wel wat visies op Nederland, die de mijne niet zijn.” Minister De Jonge sluit een samenwerking met FvD ook niet uit, maar ziet dit liever niet gebeuren.

Mona Keijzer deed in 2012 haar eerste poging om lijsttrekker te worden. Destijds verloor ze van Sybrand van Haersma Buma. Op 6 en 9 juli stemmen de leden van het CDA over een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezing van maar 2021.

