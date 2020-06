RIVM stopt dagelijks melden sterfgevallen en ziekenhuisopnames coronavirus

Het RIVM gaat stoppen met het dagelijks melden van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus.

Vanaf 1 juli komt er elke week een bericht, telkens op dinsdag om 14.00 uur. Alle informatie over de ontwikkeling van het virus wordt wel nauwgezet bijgehouden door het RIVM. „En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht”, aldus een woordvoerder.

Dodental niet opgelopen

Het dodenaantal door het coronavirus is de afgelopen 24 uur niet opgelopen en staat nog altijd op 6105. Er zijn drie persoon in een ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 11.871.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.