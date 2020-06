‘Protesten tegen racisme maken meeste witte mensen niet bewuster’

Twee derde van de witte mensen in Nederland zegt zich door de protesten tegen racisme niet bewuster te worden van hun eigen gedrag op dat gebied.

Dat meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder 39.000 deelnemers van het Opiniepanel. Van de ondervraagden lieten er 33.600 weten dat ze een witte huidskleur hebben.

62 procent van de mensen zetten de protesten niet aan tot meer bewustwording. Voor de helft zijn dit mensen die zeggen dat ze al vóór de huidige discussie bewust waren van hun gedrag en zien geen reden om daar nog iets aan te doen. Een panellid: „Ik ben altijd aardig en begripvol voor iedereen en dat verwacht ik van mijn medemens ook.” Deze groep is vooral jong en stemde bij de landelijke verkiezingen van 2017 op linkse partijen.

Begrip voor protesten, niet voor de Dam

Dat er wordt gedemonstreerd tegen racisme kan rekenen op veel begrip. Een meerderheid van de ondervraagden (63 procent) vindt het goed dat hier nu tegen wordt gedemonstreerd. Maar de eerste protesten in Amsterdam riepen ook irritatie op bij ondervraagden. Zo werd er bij het protest in Amsterdam niet voldoende afstand gehouden. Daarvoor heeft 72 procent van de ondervraagden geen begrip. De Dam vol duizenden demonstranten kwam burgemeester Femke Halsema op forse kritiek te staan, maar zij behield na een spoeddebat haar functie.

Toon protesten tegen racisme helpt niet

De toon van sommige demonstranten lijkt een averechts effect te hebben op de steun voor de demonstraties. Veel ondervraagden denken dat de protesten vooral aanzetten tot meer verdeeldheid. „’Ik zal Zwarte Piet in zijn gezicht trappen’, excuses moeten maken voor slavernij, historische beelden die worden vernield. Is dat verbindend gedrag?”, zijn meningen die gegeven werden.

40 procent van de ondervraagden zegt naar aanleiding van de protesten actie te hebben ondernomen. Zo is 20 procent meer gaan nadenken, lezen en praten met hun directe omgeving over racisme. 5 procent heeft een zwart vlak gepost op sociale media om steun te betuigen aan de demonstranten en 12 procent heeft iets anders gepost of geliket over dit thema.

Benadeling door bedrijven of organisaties

Ook ondervroeg EenVandaag bijna 5000 mensen met een getinte of donkere huidskleur over racisme in Nederland. Twee op de drie zeggen weleens slachtoffer te zijn geworden van institutioneel racisme. Zij werden naar eigen zeggen op basis van hun huidskleur of achtergrond benadeeld door het beleid van bedrijven of organisaties. Zij maken dit veel vaker mee dan witte ondervraagden, aldus het onderzoek.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.