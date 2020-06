8 vragen die je niet wilt stellen aan je ouder(s), maar wel zou moeten stellen

Je staat er misschien liever niet bij stil, maar er komt een moment dat het leven van je ouders eindigt. Op het moment dat zij overlijden, of een van hen, komt er enorm veel op je af.

In de hectiek van emoties en ‘regeldingen’ is het prettig als je zo snel mogelijk een aantal zaken op orde hebt, zodat je je vooral kunt focussen op een mooi, passend afscheid. Dat betekent wel dat het goed is om nú al een aantal – niet altijd even prettige – vragen te stellen aan je ouders. Hier vind je 7 van deze belangrijke vragen op een rij.

1 Is er een uitvaartverzekering en zo ja, bij welke verzekeraar?

Hebben je ouders eraan gedacht een uitvaartverzekering af te sluiten? Dat is allereerst belangrijk om te weten. Is dat niet het geval, dan moet er namelijk direct na het overlijden genoeg geld beschikbaar zijn om de uitvaart mee te kunnen betalen. Dat geld moet dan niét op de rekening van de overledene staan als dat géén gedeelde en/of-rekening is. Dan komt het geld namelijk pas vrij als officieel bekend is wie de erfgenamen zijn. Dat is te laat om de uitvaart te betalen. Het geld moet dan dus worden voorgeschoten. Is er wel een uitvaartverzekering afgesloten, zorg dan dat je weet bij welke verzekeraar. Dan weet je meteen wie je moet bellen na het overlijden van (een van) je ouders. Let op: een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Deze keert namelijk alleen uit als het overlijden plaatsvindt vóór een vastgestelde einddatum.

2 Is er een testament en is er een executeur benoemd?

Het is niet verplicht om een testament op te stellen voor het regelen van je nalatenschap. Als je dit niet doet, dan geldt het Nederlandse erfrecht. Als je vader en/of moeder wil(len) dat bezittingen op een andere manier worden verdeeld, dan is een testament nodig. Het is belangrijk om te weten óf er een testament is opgesteld. Misschien hebben ze ook iemand benoemd als executeur van de nalatenschap/het testament. Een executeur is verantwoordelijk voor het beheren en verdelen van de goederen, het vermogen van de nalatenschap en het betalen van eventuele schulden.

3 Zijn er schulden of hebben je ouders zelf geld uitgeleend?

Om bij het verdelen van de nalatenschap niet voor vervelende verrassingen te komen staan, is het belangrijk om te weten of je ouders schulden hebben. In dat geval kun je overwegen om af te zien van de erfenis, of om de erfenis ‘beneficiair’ te aanvaarden. Bij het aanvaarden van een erfenis, krijg je namelijk niet alleen de goederen, maar óók de eventuele schulden van je ouders. Als je vermoedt dat er schulden zijn, is het daarom verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je erft dan alleen het deel van de erfenis dat overblijft nadat de schulden zijn afbetaald. Is de erfenis niet voldoende om de schulden af te kunnen betalen? Dan ben je hier als erfgenaam niet persoonlijk aansprakelijk voor. Kies je voor een beneficiaire erfenis, dan moet je wel rekening houden met hogere kosten en een langere afhandeling. Ook is het goed om te weten of je ouder zelf nog geld tegoed heeft van iemand. Dit geleende geld maakt namelijk onderdeel uit van de erfenis. Bespreek tenslotte of er misschien sprake is van een kluis met geld of andere bezittingen en hoe je daar indien nodig toegang toe kan krijgen.

4 Is er een wilsverklaring en zo niet, wil je ouder er een opstellen?

Er kan een medische situatie ontstaan waarin jouw ouders liever niet meer in leven gehouden willen worden. Als dat moment aanbreekt, bijvoorbeeld door ernstige dementie of hersenletsel, dan kan het te laat zijn om zelf deze keuze te maken. Om dit te voorkomen, kan er een wilsverklaring worden opgesteld. Hierin kunnen belangrijke keuzes ten aanzien van behandeling opgenomen worden, zoals een niet-behandelverklaring, een euthanasieverzoek, niet reanimeren of een dementieverklaring. Het is belangrijk om te weten of zo’n verklaring is opgesteld of te bespreken of het opstellen ervan slim is.

5 Is er een levenstestament?

Het kan ook gebeuren dat jouw ouder als gevolg van een ongeluk of een beroerte plotseling niet meer in staat is om zelf besluiten te nemen op het gebied van medische zorg en financiën. In een levenstestament kan worden vastgelegd wie op zo’n moment verantwoordelijk wordt voor bepaalde zaken en beslissingen. Vraag of je ouders zo’n levenstestament hebben afgesloten en zo ja, waar je het kunt raadplegen.

6 Is jouw ouder donor?

Jouw ouder kan bij leven bepalen of hij of zij na overlijden organen ter beschikking wil stellen voor donatie. Voorkom verrassingen door te zorgen dat je op de hoogte bent van de wensen van je ouders op dit gebied, en zij hun keuze officieel hebben vastgelegd in het Donorregister.

7 Zijn belangrijke gegevens op één plek verzameld?

Vraag je ouders tenslotte ook om belangrijke gegevens te verzamelen op één veilige plek, die jij weet te vinden. Denk daarbij aan contactgegevens van de huisarts, werkgever, kredietverstrekker(s) en eventuele verhuurder en aan een overzicht van bankrekeningnummers, creditcards, beleggingsrekeningen, energiemaatschappijen, pensioenmaatschappijen en verzekeringen. Vraag ook om een lijst met inlognamen en wachtwoorden voor DigiD, social media accounts, clouddiensten, computer, telefoons etcetera.

8 En hoe heb je het voor jezelf geregeld?

Alle punten die hierboven beschreven staan om te bespreken of regelen met je ouders, zijn natuurlijk ook voor jezelf heel waardevol. Is er iemand in jouw omgeving op de hoogte van jouw wensen? Heb je zelf al een uitvaartverzekering afgesloten? Je leeftijd op het moment van afsluiten is een belangrijke factor voor de hoogte van je maandpremie. Hoe jonger je bent als je de uitvaartverzekering afsluit, hoe lager de premie.

