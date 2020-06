Historisch lage rente op consumptief krediet: 3,8 procent

De rente voor een consumptief krediet is historisch laag. Voor een persoonlijke lening is de actueel laagste rente vanaf 3,8 procent beschikbaar.

Een persoonlijke lening met een dergelijk historische lage rente maakt het interessant om grote aankopen te doen. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid een nieuwe of tweedehandse auto aan te schaffen. Of eindelijk die droomcamper te kopen om mee op reis te gaan door Europa. Ook voor de aanschaf van consumptieve goederen met een lagere waarde biedt een persoonlijke lening uitkomst, zoals voor een laptop, televisie, meubels of bed.

Geld lenen kost minder geld

Het voordeel van de historische lage rente van 3,8 procent is dat geld lenen minder geld kost. Bovendien biedt een persoonlijke lening meerdere voordelen. Het is een krediet dat duidelijkheid biedt over de termijn van afbetaling. De maandlasten staan daarbij vast, zodat de uitgave in te calculeren is in je maandelijkse uitgaven. De historisch lage rente voorziet in lagere maandtermijnen en bovendien is het bij een persoonlijke lening mogelijk om eerder af te lossen. De historische lage rente die aan de persoonlijke lening is gekoppeld, staat gedurende de hele looptijd vast.

Lage rente ook interessant voor oversluiten lening

Het gegeven dat geld lenen met een historische lage rente minder geld kost, biedt ook uitkomst in andere situaties. Bijvoorbeeld als je al een lening hebt lopen met een hogere rente dan de historische lage rente van dit moment. Je hebt dan de optie om de keuze te maken de huidige lening over te sluiten naar een nieuwe lening met een lagere rente. Dat bespaart je iedere maand weer geld. Het is wel belangrijk om in dat geval de voorwaarden van het huidige krediet te bekijken. Bijvoorbeeld of er sprake is van het in rekening brengen van een boete bij het vervroegd aflossen van een persoonlijke lening.

Financieel voordeel narekenen

Bij twijfel is het altijd mogelijk om het financiële voordeel na te rekenen. Het oversluiten van een lening tegen een lagere rente kan ervoor zorgen dat je maandlasten dalen. Heb je meerdere kredieten lopen? Ook dan is het te overwegen om voor het oversluiten te kiezen. Zo breng je alle kredieten onder in één lening en heb je alleen nog maar te maken met het afbetalen van één krediet. Dat schept duidelijkheid in je financiële situatie en je bespaart ook nog eens geld dankzij de historisch lage rente. Denk bij meerdere kredieten ook aan rood staan, creditcard en lening in verband met koop of afbetaling.

