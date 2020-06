We hebben een internationale reputatie als ‘harddrugs postkantoor’

Dat ‘we’ in het buitenland bekend staan als een land dat wel van een pilletje houdt, is bekend. Maar nu blijkt ook dat we internationaal onder vuur liggen als het gaat om drugshandel per post.

Maandelijks worden naar schatting 9.000 postpakketten verstuurd door Nederlandse dealers. Daarin zitten coke, xtc, speed of crystal meth die met name onderweg zijn naar het buitenland. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC.

Harddrugs is ‘jullie rotzooi’

Buitenlandse collega’s geven aan dat ze overspoeld worden met drugspakketten uit Nederland, zegt officier van justitie Neeltje Keeris in de krant. Tot ergernis bij politie, douane en overheidsinstanties in alle uithoeken van de wereld. Pakketjes gaan onder meer naar Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Litouwen, de Verenigde Staten, Australië en veel Aziatische landen. Buitenlandse collega’s van Keeris zeggen: „Jullie rotzooi bereikt onze bevolking, we willen echt dat het stopt.”

De pakketjes variëren in omvang: van enveloppen met een paar gram coke tot snoeppotten gevuld met 25 kilo xtc-pillen. Het gaat met name om xtc en speed, maar sinds afgelopen jaar wint ook crystal meth aan terrein.

Jonge, hoogopgeleide drugsdealers

Politie en justitie maken zich „grote zorgen” over een nieuwe lichting dealers die de drugspakketten verhandelen: jonge, hoogopgeleide mannen, zonder strafblad, schrijft de krant. Op online markplaatsen, die verstopt zitten achter speciale browsers en zo extra anonimiteit geven, wanen ze zich veilig en versturen ze „kilo’s” harddrugs.

Vorig jaar was er even sprake dat je je misschien zou moeten legitimeren als je een pakketje komt afgeven bij de Jumbo, Primera of ander afhaalpunt. Dit in de strijd tegen drugspost die vanuit Nederland heel de wereld over wordt gestuurd. Maar minister Grapperhaus vond dat een te zwaar middel. Het verplicht laten zien van je identiteitskaart is volgens Grapperhaus een te grote inbreuk op de privacy en de maatregel zou voor criminelen bovendien makkelijk te omzeilen zijn.

