Planbureaus: spitsheffing zorgt voor minder files

Als we een spitsheffing invoeren, hebben we vrijwel geen files meer. Dat zeggen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen rapport.

Een heffing van 5 tot 15 cent per kilometer, gedifferentieerd naar tijd en locatie, zou genoeg moeten zijn om een kwart van de spitsrijders een andere reistijd te laten kiezen.

Files tegengaan

„Zolang auto- of OV-kosten worden vergoed, voelen mensen geen motivatie om op een ander moment te reizen dan op het drukste moment van de dag”, zeggen de onderzoekers. „Een gerichte en ‘slimme’ spitsheffing kan files tegengaan, terwijl een algemene kilometerheffing veel duurder is en grote nadelen heeft voor de arbeidsmarkt.”

OV-kaart

Andere adviezen van de planbureaus zijn onder meer het aanpassen van de OV-studentenkaart. In de spits is een vijfde van de reizigers per trein een student. „Doordat studenten met een reisproduct vrij kunnen reizen, worden zij op dit moment niet (financieel) geprikkeld om buiten de spits met het openbaar vervoer te reizen als dat mogelijk zou zijn.”

Fietshelm

Ook zou de stedelijke bereikbaarheid verbeterd moeten worden door „betere verbindingen en een betere benutting van bestaande infrastructuur”. Daarnaast helpt investeren in de fiets (fietspaden, stallingen). Om de verkeersveiligheid verder te vergroten zal een verplichte fietshelm voor kinderen tot 12 jaar en voor berijders van elektrische fietsen veel schelen: jaarlijks 7 procent verkeersdoden minder. „Dat is een relatief groot effect, tegen beperkte kosten.”

Voor de klimaatopgave kan ook de overgang naar elektrisch rijden veel schelen, benadrukken de planbureaus. „Fiscale stimulering van het bezit van een elektrische auto versnelt deze overgang, maar tegen aanzienlijke kosten voor de overheid.”

Rekeningrijden

Het is niet voor het eerst dat heffingen voor automobilisten onderwerp van gesprek is. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei vorig jaar te willen onderzoeken of een vorm van rekeningrijden in de toekomst een mogelijkheid is. Het kabinet werkt aan plannen voor rekeningrijden, of ‘vroempoen’, zoals Arjan Lubach het eerder noemde.

Het rapport van de planbureaus wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer in aanloop naar de 2021-verkiezingen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.